https://ria.ru/20230110/arktika-1843802676.html

Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике

Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике - РИА Новости, 10.01.2023

Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике

Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения, произошедшие незадолго до этого, а не деятельность человека, такую РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:17

2023-01-10T08:17

2023-01-10T11:13

наука

леопольд лобковский

арктика

россия

антарктида

российская академия наук

томский государственный университет

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения, произошедшие незадолго до этого, а не деятельность человека, такую гипотезу выдвинули российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Современное глобальное потепление, согласно широко распространенной точке зрения, связано с деятельностью человека. Доминирующая версия причин потепления — углеродный след от промышленности. Однако в последнее время антропогенная концепция глобального потепления подвергается сомнению. Ученые выдвигают альтернативные версии причин изменения климата. Новую, так называемую сейсмогенно-триггерную гипотезу неожиданного резкого потепления климата в Арктике в 1979-1980 годах, а также интенсивного разрушения ледников в Антарктике в конце прошлого века предложили ученые из нескольких российских научных организаций. В исследовании участвовали российские геофизики из Института океанологии имени Ширшовп РАН, Томского государственного университета, Московского физико-технического института, Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Института геотермальных исследований и возобновляемых источников энергии РАН (Махачкала) и Института динамики геосфер РАН. По их мнению, именно катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в конце 1970-х годов. С позиций антропогенной концепции это повышение температуры трудно объяснить, так как тогда не наблюдалось особого роста промышленного производства. По его словам, ученые действительно обнаружили такую связь. При этом, корреляция проявляется с временным сдвигом примерно в 20 лет.Исторические данные свидетельствуют, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в середине прошлого века в достаточно узком временном интервале 1957-1965 годов. Возникшие так называемые деформационные тектонические волны, двигаясь со скоростью около 100 километров в год, прошли бы расстояние около двух тысяч километров между Алеутской дугой и Арктическим шельфом именно за 20 лет. Эти волны способствовали разрушению находящихся в мерзлых породах арктического шельфа метастабильных газогидратов — природных "хранилищ" метана. В результате этот газ попадал в атмосферу, что и способствовало заметному потеплению арктического климата. Аналогичный сейсмогенно-триггерный механизм работает и для Антарктики. Здесь наступление фазы аномального потепления климата произошло практически синхронно с Северным полушарием. В 1960 году в центральной части Чилийской зоны, в относительной близости к Антарктиде (аналогично Алеутской дуге к Арктическому шельфу), произошло самое мощное за всю историю наблюдений землетрясение с магнитудой 9,5. Особенно заметный рост температуры на южном континенте стал фиксироваться в последние десятилетия на фоне резкой активизации разрушения покровно-шельфовых ледников. Как отмечают авторы работы, предложенный ими сейсмогенно-триггерный механизм позволяет объяснить, почему полярные регионы Земли нагреваются существенно быстрее, чем основная часть нашей планеты. Новая геодинамическая модель российских ученых также предсказывает дальнейшее ускорение разрушения ледников и потепление климата в Антарктиде в ближайшем будущем из-за беспрецедентного роста частоты сильнейших землетрясений в южной части Тихого океана в конце XX и начале XXI веков. "Предложенная нами геодинамическая гипотеза, основанная на природных факторах потепления климата, конкурирует с доминирующей версией об определяющей роли антропогенного фактора в глобальном потеплении, и ведет к совершенно другим выводам и последствиям. Если признать важную роль природного фактора, то логично пересмотреть экономические и политические решения, предусматривающие достаточно быстрое сокращение отраслей промышленности", — отметил Лобковский.По его словам, действия, направленные на уменьшение производства, могут негативно сказаться на развитии экономики ресурсодобывающих стран, таких как Россия, Китай, страны Ближнего Востока.Исследование выполнено при поддержке Томского государственного университета в рамках программы Минобрнауки "Приоритет-2030", а также при частичной поддержке Российского научного фонда.

https://ria.ru/20221223/arktika-1840848760.html

https://ria.ru/20221222/nauka-1840466681.html

https://ria.ru/20221201/yakutsk-1835579216.html

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россия

антарктида

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леопольд лобковский, арктика, россия, антарктида, российская академия наук, томский государственный университет, московский физико-технический институт, навигатор абитуриента, университетская наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)