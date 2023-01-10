https://ria.ru/20230110/arktika-1843802676.html
Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике
Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике - РИА Новости, 10.01.2023
Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике
Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения, произошедшие незадолго до этого, а не деятельность человека, такую РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:17
2023-01-10T08:17
2023-01-10T11:13
наука
леопольд лобковский
арктика
россия
антарктида
российская академия наук
томский государственный университет
московский физико-технический институт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776014986_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e7f4152de3b5f1ef1c112fac31344b4c.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения, произошедшие незадолго до этого, а не деятельность человека, такую гипотезу выдвинули российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Современное глобальное потепление, согласно широко распространенной точке зрения, связано с деятельностью человека. Доминирующая версия причин потепления — углеродный след от промышленности. Однако в последнее время антропогенная концепция глобального потепления подвергается сомнению. Ученые выдвигают альтернативные версии причин изменения климата. Новую, так называемую сейсмогенно-триггерную гипотезу неожиданного резкого потепления климата в Арктике в 1979-1980 годах, а также интенсивного разрушения ледников в Антарктике в конце прошлого века предложили ученые из нескольких российских научных организаций. В исследовании участвовали российские геофизики из Института океанологии имени Ширшовп РАН, Томского государственного университета, Московского физико-технического института, Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Института геотермальных исследований и возобновляемых источников энергии РАН (Махачкала) и Института динамики геосфер РАН. По их мнению, именно катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в конце 1970-х годов. С позиций антропогенной концепции это повышение температуры трудно объяснить, так как тогда не наблюдалось особого роста промышленного производства. По его словам, ученые действительно обнаружили такую связь. При этом, корреляция проявляется с временным сдвигом примерно в 20 лет.Исторические данные свидетельствуют, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в середине прошлого века в достаточно узком временном интервале 1957-1965 годов. Возникшие так называемые деформационные тектонические волны, двигаясь со скоростью около 100 километров в год, прошли бы расстояние около двух тысяч километров между Алеутской дугой и Арктическим шельфом именно за 20 лет. Эти волны способствовали разрушению находящихся в мерзлых породах арктического шельфа метастабильных газогидратов — природных "хранилищ" метана. В результате этот газ попадал в атмосферу, что и способствовало заметному потеплению арктического климата. Аналогичный сейсмогенно-триггерный механизм работает и для Антарктики. Здесь наступление фазы аномального потепления климата произошло практически синхронно с Северным полушарием. В 1960 году в центральной части Чилийской зоны, в относительной близости к Антарктиде (аналогично Алеутской дуге к Арктическому шельфу), произошло самое мощное за всю историю наблюдений землетрясение с магнитудой 9,5. Особенно заметный рост температуры на южном континенте стал фиксироваться в последние десятилетия на фоне резкой активизации разрушения покровно-шельфовых ледников. Как отмечают авторы работы, предложенный ими сейсмогенно-триггерный механизм позволяет объяснить, почему полярные регионы Земли нагреваются существенно быстрее, чем основная часть нашей планеты. Новая геодинамическая модель российских ученых также предсказывает дальнейшее ускорение разрушения ледников и потепление климата в Антарктиде в ближайшем будущем из-за беспрецедентного роста частоты сильнейших землетрясений в южной части Тихого океана в конце XX и начале XXI веков. "Предложенная нами геодинамическая гипотеза, основанная на природных факторах потепления климата, конкурирует с доминирующей версией об определяющей роли антропогенного фактора в глобальном потеплении, и ведет к совершенно другим выводам и последствиям. Если признать важную роль природного фактора, то логично пересмотреть экономические и политические решения, предусматривающие достаточно быстрое сокращение отраслей промышленности", — отметил Лобковский.По его словам, действия, направленные на уменьшение производства, могут негативно сказаться на развитии экономики ресурсодобывающих стран, таких как Россия, Китай, страны Ближнего Востока.Исследование выполнено при поддержке Томского государственного университета в рамках программы Минобрнауки "Приоритет-2030", а также при частичной поддержке Российского научного фонда.
https://ria.ru/20221223/arktika-1840848760.html
https://ria.ru/20221222/nauka-1840466681.html
https://ria.ru/20221201/yakutsk-1835579216.html
арктика
россия
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776014986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62a42da57645760d1f64be3e95ba35c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леопольд лобковский, арктика, россия, антарктида, российская академия наук, томский государственный университет, московский физико-технический институт, навигатор абитуриента, университетская наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Леопольд Лобковский, Арктика, Россия, Антарктида, Российская академия наук, Томский государственный университет, Московский физико-технический институт, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
08:17 10.01.2023 (обновлено: 11:13 10.01.2023)
Российские ученые назвали причину резкого потепления в Арктике
Российские ученые: в резком потеплении в Арктике "виновны" мощные землетрясения
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Причиной резкого потепления климата в Арктике в конце XX века оказались мощные землетрясения, произошедшие незадолго до этого, а не деятельность человека, такую гипотезу выдвинули российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Современное глобальное потепление, согласно широко распространенной точке зрения, связано с деятельностью человека. Доминирующая версия причин потепления — углеродный след от промышленности. Однако в последнее время антропогенная концепция глобального потепления подвергается сомнению. Ученые выдвигают альтернативные версии причин изменения климата.
Новую, так называемую сейсмогенно-триггерную гипотезу неожиданного резкого потепления климата в Арктике в 1979-1980 годах, а также интенсивного разрушения ледников в Антарктике в конце прошлого века предложили ученые из нескольких российских научных организаций. В исследовании участвовали российские геофизики из Института океанологии имени Ширшовп РАН
, Томского государственного университета
, Московского физико-технического института
, Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Института геотермальных исследований и возобновляемых источников энергии РАН (Махачкала
) и Института динамики геосфер РАН.
По их мнению, именно катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в конце 1970-х годов. С позиций антропогенной концепции это повышение температуры трудно объяснить, так как тогда не наблюдалось особого роста промышленного производства.
"Для обоснования сейсмогенно-триггерной гипотезы необходимо было посмотреть, существует ли пространственно-временная корреляция между началом потепления в Арктике и сильнейшими землетрясениями в ближайшей к арктическому шельфу Алеутской зоне субдукции (зона на границе литосферных плит. — Прим. ред.)", – рассказал руководитель работы академик РАН Леопольд Лобковский.
По его словам, ученые действительно обнаружили такую связь. При этом, корреляция проявляется с временным сдвигом примерно в 20 лет.
Исторические данные свидетельствуют, что самые мощные землетрясения в Алеутской дуге случились в середине прошлого века в достаточно узком временном интервале 1957-1965 годов. Возникшие так называемые деформационные тектонические волны, двигаясь со скоростью около 100 километров в год, прошли бы расстояние около двух тысяч километров между Алеутской дугой и Арктическим шельфом именно за 20 лет.
Эти волны способствовали разрушению находящихся в мерзлых породах арктического шельфа метастабильных газогидратов — природных "хранилищ" метана. В результате этот газ попадал в атмосферу, что и способствовало заметному потеплению арктического климата.
Аналогичный сейсмогенно-триггерный механизм работает и для Антарктики. Здесь наступление фазы аномального потепления климата произошло практически синхронно с Северным полушарием. В 1960 году в центральной части Чилийской зоны, в относительной близости к Антарктиде
(аналогично Алеутской дуге к Арктическому шельфу), произошло самое мощное за всю историю наблюдений землетрясение с магнитудой 9,5. Особенно заметный рост температуры на южном континенте стал фиксироваться в последние десятилетия на фоне резкой активизации разрушения покровно-шельфовых ледников.
Как отмечают авторы работы, предложенный ими сейсмогенно-триггерный механизм позволяет объяснить, почему полярные регионы Земли
нагреваются существенно быстрее, чем основная часть нашей планеты. Новая геодинамическая модель российских ученых также предсказывает дальнейшее ускорение разрушения ледников и потепление климата в Антарктиде в ближайшем будущем из-за беспрецедентного роста частоты сильнейших землетрясений в южной части Тихого океана
в конце XX и начале XXI веков.
"Предложенная нами геодинамическая гипотеза, основанная на природных факторах потепления климата, конкурирует с доминирующей версией об определяющей роли антропогенного фактора в глобальном потеплении, и ведет к совершенно другим выводам и последствиям. Если признать важную роль природного фактора, то логично пересмотреть экономические и политические решения, предусматривающие достаточно быстрое сокращение отраслей промышленности", — отметил Лобковский.
По его словам, действия, направленные на уменьшение производства, могут негативно сказаться на развитии экономики ресурсодобывающих стран, таких как Россия, Китай, страны Ближнего Востока.
"В любом случае, когда возникают сомнения, для установления истины требуется выдвигать альтернативные теории и рассматривать их сильные и слабые стороны, приходя в конечном счете к объективным выводам", – добавил академик.
Исследование выполнено при поддержке Томского государственного университета в рамках программы Минобрнауки "Приоритет-2030", а также при частичной поддержке Российского научного фонда
.