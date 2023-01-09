https://ria.ru/20230109/venesuela-1843783640.html

МИД назвал цель американского "фарса" вокруг Венесуэлы

МИД назвал цель американского "фарса" вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 09.01.2023

МИД назвал цель американского "фарса" вокруг Венесуэлы

Цель американского фарса вокруг оппозиции Венесуэлы - контроль над государственными финансами Венесуэлы, находящимися в зарубежной юрисдикции, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:07

2023-01-09T23:07

2023-01-09T23:07

в мире

хуан гуаидо

николас мадуро

венесуэла

россия

сша

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Цель американского фарса вокруг оппозиции Венесуэлы - контроль над государственными финансами Венесуэлы, находящимися в зарубежной юрисдикции, сообщил МИД РФ. Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. Таким образом Гуаидо остается незаконно провозглашенным главой государства без правительства и без управления парламентом. "Венесуэльская радикальная оппозиция при поддержке и подстрекательстве западных спонсоров продолжила попытки вдохнуть новую жизнь в работу "параллельной Нацассамблеи", чтобы всеми правдами и неправдами сохранить доступ к рычагам управления. Вместе с тем принято правильное и логичное решение об упразднении "временного правительства" во главе с Гуаидо, подтверждающее то, о чем мы давно и неоднократно говорили, – а именно отсутствие у параллельных властных структур законных оснований на осуществление своей деятельности. От самозванца в силу его коррумпированности и полной утраты доверия в итоге отказались даже его идейные вдохновители в Вашингтоне, где "проект Гуаидо" до последнего пытались удержать на плаву", - сообщил МИД РФ. По оценке министерства, "цирк с двоевластием" в Венесуэле продолжается. "Очевидно, что задачи кураторов несостоявшейся в Венесуэле "цветной революции" остаются прежними... Не скрывается конечная цель этого фарса – удержать контроль над венесуэльскими государственными финансовыми средствами, находящимися в зарубежной юрисдикции. По всей видимости, в ход пойдут любые псевдозаконные схемы, позволяющие и дальше удерживать в распоряжении "демократического правительства Венесуэлы в изгнании" такие лакомые "куски", как американскую "дочку" нефтяного госконцерна "ПДВСА" – "Ситго" и золото в Банке Англии", - отметили в МИД РФ. В то же время в ведомстве подтвердили стремление продолжить укрепление отношений с дружественной Венесуэлой, развивать тесное взаимовыгодное сотрудничество с этой страной, которая и далее будет ключевым стратегическим партнером России. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20230107/venesuela-1843324244.html

https://ria.ru/20221231/venesuela-1842576899.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, россия, сша