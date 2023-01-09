https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843611740.html
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного - РИА Новости, 09.01.2023
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного
Многодетная мать предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери, сообщает следственное управление СК по Марий Эл. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:40
2023-01-09T11:40
2023-01-09T11:40
республика марий эл
происшествия
козьмодемьянск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многодетная мать предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери, сообщает следственное управление СК по Марий Эл. По версии следствия, 43-летняя подозреваемая проживала вместе с четырьмя малолетними детьми в одной из квартир в городе Козьмодемьянске в Марий Эл. В июне 2022 года она установила, что беременна, но никому об этом не сообщила, на учет по беременности в медицинские учреждения не вставала. В ночь на 28 октября 2022 года, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, она родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете на балконе. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). "По уголовному делу проведены медицинские, генетическая и психиатрическая судебные экспертизы… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html
козьмодемьянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, происшествия, козьмодемьянск, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Марий Эл, Происшествия, Козьмодемьянск, Следственный комитет России (СК РФ)
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденной дочери в октябре