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Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного - РИА Новости, 09.01.2023
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Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного - РИА Новости, 09.01.2023
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного
Многодетная мать предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери, сообщает следственное управление СК по Марий Эл. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:40
2023-01-09T11:40
республика марий эл
происшествия
козьмодемьянск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многодетная мать предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери, сообщает следственное управление СК по Марий Эл. По версии следствия, 43-летняя подозреваемая проживала вместе с четырьмя малолетними детьми в одной из квартир в городе Козьмодемьянске в Марий Эл. В июне 2022 года она установила, что беременна, но никому об этом не сообщила, на учет по беременности в медицинские учреждения не вставала. В ночь на 28 октября 2022 года, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, она родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете на балконе. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). "По уголовному делу проведены медицинские, генетическая и психиатрическая судебные экспертизы… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20230109/ubiystvo-1843576982.html
козьмодемьянск
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республика марий эл, происшествия, козьмодемьянск, следственный комитет россии (ск рф)
Республика Марий Эл, Происшествия, Козьмодемьянск, Следственный комитет России (СК РФ)
11:40 09.01.2023
 
Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденного

Многодетную мать из Марий Эл будут судить за убийство новорожденной дочери в октябре

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многодетная мать предстанет перед судом за убийство новорожденной дочери, сообщает следственное управление СК по Марий Эл.
По версии следствия, 43-летняя подозреваемая проживала вместе с четырьмя малолетними детьми в одной из квартир в городе Козьмодемьянске в Марий Эл. В июне 2022 года она установила, что беременна, но никому об этом не сообщила, на учет по беременности в медицинские учреждения не вставала. В ночь на 28 октября 2022 года, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, она родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете на балконе. Было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
"По уголовному делу проведены медицинские, генетическая и психиатрическая судебные экспертизы… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении СУСК.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 09:24
На Алтае раскрыли убийство женщины, найденной на крыше дома
 
Республика Марий ЭлПроисшествияКозьмодемьянскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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