https://ria.ru/20230109/tseny-1843565027.html

Россия в октябре была на 50-м месте в мире по уровню роста цен

Россия в октябре была на 50-м месте в мире по уровню роста цен - РИА Новости, 09.01.2023

Россия в октябре была на 50-м месте в мире по уровню роста цен

Россия в октябре прошлого года была на 50-м месте по инфляции среди всех стран мира, при этом самые высокие темпы роста цен по-прежнему были в Зимбабве, следует РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:56

2023-01-09T06:56

2023-01-09T07:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия в октябре прошлого года была на 50-м месте по инфляции среди всех стран мира, при этом самые высокие темпы роста цен по-прежнему были в Зимбабве, следует из расчетов РИА Новости. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 155 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки. Самая высокая инфляция в годовом выражении среди всех стран мира в октябре 2022 года была зафиксирована в Зимбабве (268,8%), Ливане (158,5%), Венесуэле (155,8%) и Судане (102,6%). Пятерку "антилидеров" замыкает Аргентина с 88%. В Турции в середине осени инфляция составляла 85,5%, а на Шри-Ланке - 70,6%. При этом в топ-10 также входят Суринам (49,1%), Гана (40,4%) и Куба (39,7%). Всего в мире в октябре было шесть стран с темпами роста цен от 30% до 40% и десять стран с уровнем инфляции в 20-30%. Еще в 44 странах инфляция в середине осени составляла от 10% до 20%. Таким образом, более чем в половине стран инфляция не превышала 10%. Что касается России, то с показателем инфляции в 12,6% в октябре она расположилась на 50-м месте. Ее соседками по рейтингу стали Чили (12,8%) и Самоа (12,4%).

https://ria.ru/20230109/rosneft-1843557018.html

https://ria.ru/20230109/azs-1843564573.html

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экономика, россия, азия, африка, оон