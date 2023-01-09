https://ria.ru/20230109/trevoga-1843624030.html

Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах

Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах - РИА Новости, 09.01.2023

Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах

Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, также второй раз тревога звучит в Днепропетровской области,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:19

2023-01-09T12:19

2023-01-09T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

денис шмыгаль

днепропетровская область

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, также второй раз тревога звучит в Днепропетровской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 11.50" мск. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 10.11 мск, а также в Полтавской и Днепропетровской областях в 10.35, свидетельствовали данные онлайн-карты. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230109/trevoga-1843599864.html

https://ria.ru/20230109/kharkov-1843611609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф