https://ria.ru/20230109/trevoga-1843624030.html
Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах
Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах - РИА Новости, 09.01.2023
Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах
Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, также второй раз тревога звучит в Днепропетровской области,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:19
2023-01-09T12:19
2023-01-09T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
денис шмыгаль
днепропетровская область
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, также второй раз тревога звучит в Днепропетровской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В указанных регионах карта отмечена красным, тревога была объявлена практически одновременно. Министерство сообщает, что "воздушная тревога объявлена в 11.50" мск. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 10.11 мск, а также в Полтавской и Днепропетровской областях в 10.35, свидетельствовали данные онлайн-карты. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230109/trevoga-1843599864.html
https://ria.ru/20230109/kharkov-1843611609.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
12:19 09.01.2023 (обновлено: 12:21 09.01.2023)
Киев объявил воздушную тревогу в двух регионах
В подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу