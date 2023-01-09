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Авиакомпании и турфирмы ждут официальной информации о въезде в Таиланд

Авиакомпании и турфирмы ждут официальной информации о въезде в Таиланд - РИА Новости, 09.01.2023

Авиакомпании и турфирмы ждут официальной информации о въезде в Таиланд

Авиакомпании и туроператоры ждут официальной информации от авиавластей Таиланда об отмене ранее введенных требований по въезду в страну по сертификату о... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:22

2023-01-09T15:22

2023-01-09T15:22

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Авиакомпании и туроператоры ждут официальной информации от авиавластей Таиланда об отмене ранее введенных требований по въезду в страну по сертификату о вакцинации, сообщает TourDom.ru.В AZUR air рассказали, что пока не получали новых уведомлений. Официальную информацию ожидают и в "Интуристе". Памятки для пассажиров, размещенные на сайтах авиакомпаний и туроператоров, остаются пока без изменений.Один из экспертов пояснил, что существует определенная инерционность в выпуске телеграмм NOTAM: "Если решение об изменениях принято, возможно, сегодня перевозчикам придет уведомление от авиационных властей Таиланда – Civil Aviation Authority of Thailand (СААТ)".Руководитель принимающей компании “Илвес Тур” Виктор Кривенцов уверен, что заявление министра здравоохранения Таиланда – не документ. Оно не отменяет указаний тайских авиавластей. "Будет документ – будет и новость. Пока мои туристы авиакомпании или пограничникам показать ничего не смогут", – сказал глава турфирмы.По мнению экспертов, действует ранее опубликованная телеграмма NOTAM, а значит, авиакомпании обязаны проверять документы пассажиров, вылетающих из России в Таиланд. Туристы должны предъявить либо сертификат о прививке любой из одобренных в стране вакцин, либо справку о выздоровлении от COVID-19. Непривитые пассажиры могут пройти тестирование в аэропорту Таиланда по прилете.В то же время россияне, прибывшие сегодня в Таиланд, отмечают, что никаких особых требований при посадке в самолет не было. Так, например, на рейсе авиакомпании AZUR air из Владивостока пассажиров попросили показать сертификат, но не обратили внимания на срок его действия. По словам туристов, в аэропорту Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" в Бангкок ничего не проверяли.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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