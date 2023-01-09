https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html

В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы

В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы - РИА Новости, 09.01.2023

В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы

Исследователи Южного федерального университета выявили в городских почвах Таганрога в Ростовской области трехкратное превышение уровня загрязнения опасными... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T18:10

2023-01-09T18:10

2023-01-09T18:10

экология

таганрог

ростовская область

южный федеральный университет

россия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. Исследователи Южного федерального университета выявили в городских почвах Таганрога в Ростовской области трехкратное превышение уровня загрязнения опасными веществами по сравнению с почвами за пределами города, рассказали в пресс-службе университета. Такие результаты получили ученые Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ, которые исследовали влияние полициклических ароматических углеводородов и тяжелых металлов на почвы побережья Таганрогского залива. Уточняется, что эти опасные вещества попадают в почвы при сжигании автомобильного топлива, работе промышленных предприятий и химических заводов. Ученые ЮФУ классифицировали почвы Таганрогского залива и выявили высокий уровень загрязнения городских почв полициклических ароматических углеводородов и тяжелыми металлами. "…Количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в городских почвах в среднем в три раза превысило уровень этих веществ на природных территориях. На основании таких результатов исследователи ЮФУ классифицировали почвы за пределами города как абсолютно незагрязненные, а некоторые городские почвы — как имеющие уровень загрязнения, варьирующийся от низкого до высокого", - говорится в исследовании. Помимо этого удалось выявить, что в природных почвах за пределами городов количество тяжелых металлов не превышало допустимые значения, но концентрации хрома и цинка в образцах с территории Таганрога характеризовали почвы как загрязненные. По мнению ученых, такой уровень загрязнения может привести к снижению плодородия и способности почв самовосстанавливаться.

https://ria.ru/20221226/svalka-1841511102.html

https://ria.ru/20221227/svalki-1841661137.html

таганрог

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экология, таганрог, ростовская область, южный федеральный университет, россия, происшествия