https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html
В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы
В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы - РИА Новости, 09.01.2023
В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы
Исследователи Южного федерального университета выявили в городских почвах Таганрога в Ростовской области трехкратное превышение уровня загрязнения опасными... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T18:10
2023-01-09T18:10
2023-01-09T18:10
экология
таганрог
ростовская область
южный федеральный университет
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. Исследователи Южного федерального университета выявили в городских почвах Таганрога в Ростовской области трехкратное превышение уровня загрязнения опасными веществами по сравнению с почвами за пределами города, рассказали в пресс-службе университета. Такие результаты получили ученые Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ, которые исследовали влияние полициклических ароматических углеводородов и тяжелых металлов на почвы побережья Таганрогского залива. Уточняется, что эти опасные вещества попадают в почвы при сжигании автомобильного топлива, работе промышленных предприятий и химических заводов. Ученые ЮФУ классифицировали почвы Таганрогского залива и выявили высокий уровень загрязнения городских почв полициклических ароматических углеводородов и тяжелыми металлами. "…Количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в городских почвах в среднем в три раза превысило уровень этих веществ на природных территориях. На основании таких результатов исследователи ЮФУ классифицировали почвы за пределами города как абсолютно незагрязненные, а некоторые городские почвы — как имеющие уровень загрязнения, варьирующийся от низкого до высокого", - говорится в исследовании. Помимо этого удалось выявить, что в природных почвах за пределами городов количество тяжелых металлов не превышало допустимые значения, но концентрации хрома и цинка в образцах с территории Таганрога характеризовали почвы как загрязненные. По мнению ученых, такой уровень загрязнения может привести к снижению плодородия и способности почв самовосстанавливаться.
https://ria.ru/20221226/svalka-1841511102.html
https://ria.ru/20221227/svalki-1841661137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, таганрог, ростовская область, южный федеральный университет, россия, происшествия
Экология, Таганрог, Ростовская область, Южный федеральный университет, Россия, Происшествия
В Таганроге выявили трехкратное превышение уровня загрязнения почвы
Исследователи ЮФУ выявили в почвах Таганрога трехкратное превышение уровня загрязнения
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв – РИА Новости. Исследователи Южного федерального университета выявили в городских почвах Таганрога в Ростовской области трехкратное превышение уровня загрязнения опасными веществами по сравнению с почвами за пределами города, рассказали в пресс-службе университета.
Такие результаты получили ученые Академии биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского ЮФУ, которые исследовали влияние полициклических ароматических углеводородов и тяжелых металлов на почвы побережья Таганрогского залива. Уточняется, что эти опасные вещества попадают в почвы при сжигании автомобильного топлива, работе промышленных предприятий и химических заводов.
Ученые ЮФУ классифицировали почвы Таганрогского залива и выявили высокий уровень загрязнения городских почв полициклических ароматических углеводородов и тяжелыми металлами.
"…Количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в городских почвах в среднем в три раза превысило уровень этих веществ на природных территориях. На основании таких результатов исследователи ЮФУ классифицировали почвы за пределами города как абсолютно незагрязненные, а некоторые городские почвы — как имеющие уровень загрязнения, варьирующийся от низкого до высокого", - говорится в исследовании.
Помимо этого удалось выявить, что в природных почвах за пределами городов количество тяжелых металлов не превышало допустимые значения, но концентрации хрома и цинка в образцах с территории Таганрога характеризовали почвы как загрязненные. По мнению ученых, такой уровень загрязнения может привести к снижению плодородия и способности почв самовосстанавливаться.