Житель Петербурга не смог отсудить компенсацию с ООО "Эппл Рус"
Житель Петербурга не смог отсудить компенсацию за приостановку услуги Apple Pay
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю Антону Лебедеву во взыскании с ООО "Эппл Рус" компенсации за то, что на его гаджетах в марте 2022 года перестала работать услуга бесконтактных платежей Apple Pay, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Ответчиками по иску стали ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Limited. Истец просил взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за нарушение прав потребителя в размере 200 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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Причиной претензий Лебедева стала приостановка в марте 2022 года услуги бесконтактных платежей Apple Pay на его технике Apple, которую он приобретал с 2003 года. По мнению истца, приостановление услуги Apple Pay на территории России нарушает его права как потребителя.
"Из возражений ООО "Эппл Рус" следует, что, будучи импортером, общество является ненадлежащим ответчиком по иску. Какие-либо нарушения со стороны ответчика отсутствуют, поскольку временная недоступность услуги Apple Pay на территории России не является недостатком товара по смыслу закона РФ "О защите прав потребителей", - приводит пресс-служба позицию ответчика.
Суд пришел к выводу, что Apple Pay является услугой, которая дополнительно оказывается пользователю. Также суд учел, что истец до покупки не сообщал продавцу о том, что устройства необходимы в целях бесконтактной оплаты посредством услуги Apple Pay и что единственной целью истца будет использование устройств вместо банковской карты.
"Суд Лебедеву отказал", - сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
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