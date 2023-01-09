https://ria.ru/20230109/sud-1843652774.html

Житель Петербурга не смог отсудить компенсацию с ООО "Эппл Рус"

Житель Петербурга не смог отсудить компенсацию с ООО "Эппл Рус" - РИА Новости, 09.01.2023

Житель Петербурга не смог отсудить компенсацию с ООО "Эппл Рус"

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю Антону Лебедеву во взыскании с ООО "Эппл Рус" компенсации за то, что на его гаджетах в марте РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:59

2023-01-09T13:59

2023-01-09T13:59

россия

санкт-петербург

apple

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал местному жителю Антону Лебедеву во взыскании с ООО "Эппл Рус" компенсации за то, что на его гаджетах в марте 2022 года перестала работать услуга бесконтактных платежей Apple Pay, сообщила Объединенная пресс-служба судов города. Ответчиками по иску стали ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Limited. Истец просил взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за нарушение прав потребителя в размере 200 тысяч рублей, компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Причиной претензий Лебедева стала приостановка в марте 2022 года услуги бесконтактных платежей Apple Pay на его технике Apple, которую он приобретал с 2003 года. По мнению истца, приостановление услуги Apple Pay на территории России нарушает его права как потребителя. Суд пришел к выводу, что Apple Pay является услугой, которая дополнительно оказывается пользователю. Также суд учел, что истец до покупки не сообщал продавцу о том, что устройства необходимы в целях бесконтактной оплаты посредством услуги Apple Pay и что единственной целью истца будет использование устройств вместо банковской карты. "Суд Лебедеву отказал", - сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

https://ria.ru/20220520/sud-1789832661.html

https://ria.ru/20220602/garantiya-1792392670.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, apple, общество