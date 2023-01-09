08:47 09.01.2023 (обновлено: 09:56 09.01.2023)
Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после 20 лет тюрьмы в США
Агент спецслужб Кубы Ана Белен-Монтес вышла на свободу после 20 лет тюрьмы в США
Экс-аналитик военной разведки США Ана Белен-Монтес. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Экс-аналитик военной разведки США Ана Белен-Монтес вышла на свободу, проведя в американской тюрьме больше 20 лет за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал CBS.
Монтес была арестована в 2001 году, годом позже она признала свою вину в разоблачении четырех американских разведчиков, работавших на Кубе, и была приговорена к 25 годам лишения свободы.
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"В заявлении, выпущенном на испанском языке, Монтес сообщила, что она находится в Пуэрто-Рико и собирается вести тихую жизнь. Она призывает всех, кто ею интересуется, переключить внимание на проблемы пуэрториканцев и экономическое эмбарго США против Кубы", - передает CBS.
Монтес пошла на сотрудничество со спецслужбами Кубы по идеологическим причинам и была завербована еще до поступления на работу в разведывательное управление министерства обороны США в 1985 году.
"Во избежание разоблачения Монтес никогда не уносила с работы никаких документов - ни в электронном, ни в бумажном виде. Вместо этого она держала все сведения в голове", - рассказывает о ней сайт ФБР.
Ее политические взгляды были известны руководству, но оно не видело оснований отстранять Монтес от работы с секретными документами, поскольку та исправно проходила проверки на полиграфе.