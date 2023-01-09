https://ria.ru/20230109/ssha-1843573540.html

Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после 20 лет тюрьмы в США

Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после 20 лет тюрьмы в США - РИА Новости, 09.01.2023

Агент спецслужб Кубы вышла на свободу после 20 лет тюрьмы в США

Экс-аналитик военной разведки США Ана Белен-Монтес вышла на свободу, проведя в американской тюрьме больше 20 лет за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T08:47

2023-01-09T08:47

2023-01-09T09:56

в мире

куба

сша

пуэрто-рико

фбр

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Экс-аналитик военной разведки США Ана Белен-Монтес вышла на свободу, проведя в американской тюрьме больше 20 лет за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал CBS. Монтес была арестована в 2001 году, годом позже она признала свою вину в разоблачении четырех американских разведчиков, работавших на Кубе, и была приговорена к 25 годам лишения свободы. "В заявлении, выпущенном на испанском языке, Монтес сообщила, что она находится в Пуэрто-Рико и собирается вести тихую жизнь. Она призывает всех, кто ею интересуется, переключить внимание на проблемы пуэрториканцев и экономическое эмбарго США против Кубы", - передает CBS. Монтес пошла на сотрудничество со спецслужбами Кубы по идеологическим причинам и была завербована еще до поступления на работу в разведывательное управление министерства обороны США в 1985 году. "Во избежание разоблачения Монтес никогда не уносила с работы никаких документов - ни в электронном, ни в бумажном виде. Вместо этого она держала все сведения в голове", - рассказывает о ней сайт ФБР. Ее политические взгляды были известны руководству, но оно не видело оснований отстранять Монтес от работы с секретными документами, поскольку та исправно проходила проверки на полиграфе.

https://ria.ru/20221101/shpionazh-1828326734.html

https://ria.ru/20210530/shpionazh-1734776358.html

куба

сша

пуэрто-рико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, сша, пуэрто-рико, фбр