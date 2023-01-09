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На Солнце зафиксировали сильную вспышку - РИА Новости, 09.01.2023
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На Солнце зафиксировали сильную вспышку
На Солнце зафиксировали сильную вспышку - РИА Новости, 09.01.2023
На Солнце зафиксировали сильную вспышку
Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:02
2023-01-09T23:39
космос - риа наука
российская академия наук
физический институт ран
солнце
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН). Согласно графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск. Она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57. Это 15-я вспышка за сегодняшний день. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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космос - риа наука, российская академия наук, физический институт ран, солнце
Космос - РИА Наука, Российская академия наук, Физический институт РАН, Солнце
23:02 09.01.2023 (обновлено: 23:39 09.01.2023)
 
На Солнце зафиксировали сильную вспышку

В Физическом институте РАН сообщили о сильной вспышке на Солнце

© Flickr / ESAВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Flickr / ESA
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
Согласно графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск. Она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57.
Это 15-я вспышка за сегодняшний день. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукФизический институт РАНСолнце
 
 
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