https://ria.ru/20230109/solntse-1843783224.html

На Солнце зафиксировали сильную вспышку

На Солнце зафиксировали сильную вспышку - РИА Новости, 09.01.2023

На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:02

2023-01-09T23:02

2023-01-09T23:39

космос - риа наука

российская академия наук

физический институт ран

солнце

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН). Согласно графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск. Она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57. Это 15-я вспышка за сегодняшний день. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20220211/pribor-1772261104.html

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космос - риа наука, российская академия наук, физический институт ран, солнце