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В Санкт-Петербурге ищут хозяина потерявшейся в метро собаки
В Санкт-Петербурге ищут хозяина потерявшейся в метро собаки - РИА Новости, 09.01.2023
В Санкт-Петербурге ищут хозяина потерявшейся в метро собаки
Собака потерялась в метро Санкт-Петербурга, ее хозяина ищут, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:52
2023-01-09T12:52
2023-01-09T12:52
санкт-петербург
гуп "петербургский метрополитен"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Собака потерялась в метро Санкт-Петербурга, ее хозяина ищут, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен". "Потерялся рыжий песик. Известно, что в утренний час пик он прошел на территорию метрополитена на станции "Купчино". Сейчас собака очень ждет своего хозяина в пикете полиции на станции "Адмиралтейская" и останется там до приезда сотрудников специализированной службы по передержке животных", - сообщается в Telegram-канале метрополитена. Сотрудники метрополитена надеются, что хозяин найдется, хотя номера телефона и других данных на ошейнике собаки нет. "Если вы узнаете питомца, большая просьба сообщить об этом его владельцу! Давайте поможем четвероногому другу вернуться домой", - сообщил метрополитен, разместив фото собаки.
https://ria.ru/20221226/spasenie-1841355491.html
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санкт-петербург, гуп "петербургский метрополитен"
Санкт-Петербург, ГУП "Петербургский метрополитен"
В Санкт-Петербурге ищут хозяина потерявшейся в метро собаки
Петербургский метрополитен ищет хозяина потерявшейся собаки