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В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма - РИА Новости, 09.01.2023
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В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма - РИА Новости, 09.01.2023
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма
Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:36
2023-01-09T16:43
в мире
джо байден
гэвин ньюсом
калифорния
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом. Местное издание Sacramento Bee сообщило ранее в воскресенье, что число погибших в результате шторма в Калифорнии достигло шести. Среди жертв стихии оказался также младенец. "Это очень печальный факт, за последние 10 дней 12 человек погибли в результате наводнений, что опять же больше, чем число граждан, которые погибли в результате лесных пожаров за последние два года. Эти наводнения смертоносны и обернулись большим количеством смертей даже в сравнении с лесными пожарами здесь, в штате Калифорния", - заявил губернатор. Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.
https://ria.ru/20230109/chs-1843676819.html
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в мире, джо байден, гэвин ньюсом, калифорния, сша
В мире, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Калифорния, США
16:36 09.01.2023 (обновлено: 16:43 09.01.2023)
 
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма

Число погибших из-за шторма, обрушившегося на Калифорнию, увеличилось до 12 человек

© AP Photo / Nic CouryШторм в Калифорнии
Шторм в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Nic Coury
Шторм в Калифорнии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Местное издание Sacramento Bee сообщило ранее в воскресенье, что число погибших в результате шторма в Калифорнии достигло шести. Среди жертв стихии оказался также младенец.
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"Это очень печальный факт, за последние 10 дней 12 человек погибли в результате наводнений, что опять же больше, чем число граждан, которые погибли в результате лесных пожаров за последние два года. Эти наводнения смертоносны и обернулись большим количеством смертей даже в сравнении с лесными пожарами здесь, в штате Калифорния", - заявил губернатор.
Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей.
Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.
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