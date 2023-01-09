https://ria.ru/20230109/shtorm-1843707903.html
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма - РИА Новости, 09.01.2023
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма
Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:36
2023-01-09T16:36
2023-01-09T16:43
в мире
джо байден
гэвин ньюсом
калифорния
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843709788_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5962cb8119c70907265b7c720c3bb94a.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом. Местное издание Sacramento Bee сообщило ранее в воскресенье, что число погибших в результате шторма в Калифорнии достигло шести. Среди жертв стихии оказался также младенец. "Это очень печальный факт, за последние 10 дней 12 человек погибли в результате наводнений, что опять же больше, чем число граждан, которые погибли в результате лесных пожаров за последние два года. Эти наводнения смертоносны и обернулись большим количеством смертей даже в сравнении с лесными пожарами здесь, в штате Калифорния", - заявил губернатор. Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.
https://ria.ru/20230109/chs-1843676819.html
https://ria.ru/20221227/sneg-1841763503.html
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843709788_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_9f2c5afaeead15da80eccf2c65077e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, гэвин ньюсом, калифорния, сша
В мире, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Калифорния, США
16:36 09.01.2023 (обновлено: 16:43 09.01.2023)
В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма
Число погибших из-за шторма, обрушившегося на Калифорнию, увеличилось до 12 человек
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Местное издание Sacramento Bee сообщило ранее в воскресенье, что число погибших в результате шторма в Калифорнии достигло шести. Среди жертв стихии оказался также младенец.
"Это очень печальный факт, за последние 10 дней 12 человек погибли в результате наводнений, что опять же больше, чем число граждан, которые погибли в результате лесных пожаров за последние два года. Эти наводнения смертоносны и обернулись большим количеством смертей даже в сравнении с лесными пожарами здесь, в штате Калифорния", - заявил губернатор.
Ранее президент США Джо Байден
объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей.
Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.