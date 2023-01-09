https://ria.ru/20230109/shtorm-1843707903.html

В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма

В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма - РИА Новости, 09.01.2023

В Калифорнии выросло число погибших из-за шторма

Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:36

2023-01-09T16:36

2023-01-09T16:43

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число жертв шторма, обрушившегося в воскресенье на штат Калифорния на западе США, увеличилось до 12, сообщил во время брифинга губернатор штата Гэвин Ньюсом. Местное издание Sacramento Bee сообщило ранее в воскресенье, что число погибших в результате шторма в Калифорнии достигло шести. Среди жертв стихии оказался также младенец. "Это очень печальный факт, за последние 10 дней 12 человек погибли в результате наводнений, что опять же больше, чем число граждан, которые погибли в результате лесных пожаров за последние два года. Эти наводнения смертоносны и обернулись большим количеством смертей даже в сравнении с лесными пожарами здесь, в штате Калифорния", - заявил губернатор. Ранее президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма и распорядился о федеральных мерах поддержки. Байден уполномочил министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) скоординировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий в Калифорнии и предоставить необходимую помощь для спасения жизней и защиты безопасности и собственности людей. Национальная метеорологическая служба США сообщила в четверг о движении атмосферного фронта в сторону западного побережья США, который стал причиной снегопадов и наводнений в Калифорнии. Обрушившийся на штат шторм оставил без света в воскресенье более 500 тысяч потребителей. В понедельник без электричества остаются 115 тысяч потребителей.

https://ria.ru/20230109/chs-1843676819.html

https://ria.ru/20221227/sneg-1841763503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, гэвин ньюсом, калифорния, сша