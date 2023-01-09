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Эксперты назвали идеальное время для поиска работы - РИА Новости, 09.01.2023
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Эксперты назвали идеальное время для поиска работы
Эксперты назвали идеальное время для поиска работы - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперты назвали идеальное время для поиска работы
Начало года и период с августа по ноябрь – наиболее удачное время для смены работы, а суждения о том, что лето не подходит для смены деятельности - миф,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T03:22
2023-01-09T03:22
общество
работа.ру
сколково
headhunter
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начало года и период с августа по ноябрь – наиболее удачное время для смены работы, а суждения о том, что лето не подходит для смены деятельности - миф, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Как объяснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина, ситуации, когда человек работает на одном месте всю жизнь, встречаются не очень часто. По данным сервиса, каждый третий россиянин меняет работу раз в четыре-пять лет, а еще треть – раз в один-три года. Среди удачных периодов для поиска работы она выделяет время со второй половины февраля до середины мая, когда активность наблюдается как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Одни компании выходят из январского затишья, а другие, для которых важна сезонность, – начинают искать сотрудников на предстоящий сезон. "Второй удачный период - осень: с конца августа до начала ноября. В это время начинается новый бизнес-сезон,… и соискатели не менее активны", — считает Санина. Наименее подходящими для поиска работы, по ее мнению, являются, например, январь, декабрь. В свою очередь, директор по развитию человеческого капитала Школы управления "Сколково" Сергей Спасов отметил, что удачным периодом для поиска новой работы может быть начало года, когда компании начинают новый бюджетный цикл… "Существует распространенное мнение о том, что летом деловая активность снижается, а вместе с ней замедляется темп найма сотрудников, появляется меньше новых вакансий. Такой вывод кажется логичным: сезон отпусков, жара, каникулы у школьников. Однако статистика последних лет показывает, что это миф", - заявил он. Свои слова эксперт подкрепил данными HeadHunter о том, что в 2019-2021 годах количество активных вакансий в летние месяцы только росло. Более того, в 2019 и 2020 году число вакансий падало весной и показывало резкий перелом и рост, начиная с мая и замедляясь только к августу-сентябрю. Количество активных резюме летом тоже росло в эти три года. Спасов добавил, что по его опыту летом компании продолжают поиск, но многие кандидаты сами берут паузу. Таким образом, конкуренция за вакансии может быть меньше.
https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html
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общество, работа.ру, сколково, headhunter, россия
Общество, Работа.ру, Сколково, HeadHunter, Россия
03:22 09.01.2023
 
Эксперты назвали идеальное время для поиска работы

Эксперты Спасов и Санина: начало и конец года — идеальное время для поиска работы

© Depositphotos.com / Alex MedvedevДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Depositphotos.com / Alex Medvedev
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начало года и период с августа по ноябрь – наиболее удачное время для смены работы, а суждения о том, что лето не подходит для смены деятельности - миф, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Как объяснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина, ситуации, когда человек работает на одном месте всю жизнь, встречаются не очень часто. По данным сервиса, каждый третий россиянин меняет работу раз в четыре-пять лет, а еще треть – раз в один-три года.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 03:32
Исследование показало, сколько россиян мечтают сменить работу в новом году
Среди удачных периодов для поиска работы она выделяет время со второй половины февраля до середины мая, когда активность наблюдается как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Одни компании выходят из январского затишья, а другие, для которых важна сезонность, – начинают искать сотрудников на предстоящий сезон.
"Второй удачный период - осень: с конца августа до начала ноября. В это время начинается новый бизнес-сезон,… и соискатели не менее активны", — считает Санина.
Наименее подходящими для поиска работы, по ее мнению, являются, например, январь, декабрь.
В свою очередь, директор по развитию человеческого капитала Школы управления "Сколково" Сергей Спасов отметил, что удачным периодом для поиска новой работы может быть начало года, когда компании начинают новый бюджетный цикл…
"Существует распространенное мнение о том, что летом деловая активность снижается, а вместе с ней замедляется темп найма сотрудников, появляется меньше новых вакансий. Такой вывод кажется логичным: сезон отпусков, жара, каникулы у школьников. Однако статистика последних лет показывает, что это миф", - заявил он.
Свои слова эксперт подкрепил данными HeadHunter о том, что в 2019-2021 годах количество активных вакансий в летние месяцы только росло. Более того, в 2019 и 2020 году число вакансий падало весной и показывало резкий перелом и рост, начиная с мая и замедляясь только к августу-сентябрю. Количество активных резюме летом тоже росло в эти три года. Спасов добавил, что по его опыту летом компании продолжают поиск, но многие кандидаты сами берут паузу. Таким образом, конкуренция за вакансии может быть меньше.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 02:17
Названы выплаты, которые должны платить работодатели кроме зарплаты
 
ОбществоРабота.руСколковоHeadHunterРоссия
 
 
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