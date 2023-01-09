https://ria.ru/20230109/rabota-1843556093.html

Эксперты назвали идеальное время для поиска работы

Эксперты назвали идеальное время для поиска работы - РИА Новости, 09.01.2023

Эксперты назвали идеальное время для поиска работы

Начало года и период с августа по ноябрь – наиболее удачное время для смены работы, а суждения о том, что лето не подходит для смены деятельности - миф,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T03:22

2023-01-09T03:22

2023-01-09T03:22

общество

работа.ру

сколково

headhunter

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Начало года и период с августа по ноябрь – наиболее удачное время для смены работы, а суждения о том, что лето не подходит для смены деятельности - миф, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Как объяснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина, ситуации, когда человек работает на одном месте всю жизнь, встречаются не очень часто. По данным сервиса, каждый третий россиянин меняет работу раз в четыре-пять лет, а еще треть – раз в один-три года. Среди удачных периодов для поиска работы она выделяет время со второй половины февраля до середины мая, когда активность наблюдается как со стороны соискателей, так и со стороны работодателей. Одни компании выходят из январского затишья, а другие, для которых важна сезонность, – начинают искать сотрудников на предстоящий сезон. "Второй удачный период - осень: с конца августа до начала ноября. В это время начинается новый бизнес-сезон,… и соискатели не менее активны", — считает Санина. Наименее подходящими для поиска работы, по ее мнению, являются, например, январь, декабрь. В свою очередь, директор по развитию человеческого капитала Школы управления "Сколково" Сергей Спасов отметил, что удачным периодом для поиска новой работы может быть начало года, когда компании начинают новый бюджетный цикл… "Существует распространенное мнение о том, что летом деловая активность снижается, а вместе с ней замедляется темп найма сотрудников, появляется меньше новых вакансий. Такой вывод кажется логичным: сезон отпусков, жара, каникулы у школьников. Однако статистика последних лет показывает, что это миф", - заявил он. Свои слова эксперт подкрепил данными HeadHunter о том, что в 2019-2021 годах количество активных вакансий в летние месяцы только росло. Более того, в 2019 и 2020 году число вакансий падало весной и показывало резкий перелом и рост, начиная с мая и замедляясь только к августу-сентябрю. Количество активных резюме летом тоже росло в эти три года. Спасов добавил, что по его опыту летом компании продолжают поиск, но многие кандидаты сами берут паузу. Таким образом, конкуренция за вакансии может быть меньше.

https://ria.ru/20221222/rabota-1840406073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, работа.ру, сколково, headhunter, россия