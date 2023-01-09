Рейтинг@Mail.ru
ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/putin-1843698000.html
ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом
ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом - РИА Новости, 09.01.2023
ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом
Евросоюз оказался недоволен тем, что президента РФ Владимира Путина наградили орденом Республики Сербской, следует из заявления представителя Европейской... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:13
2023-01-09T16:13
в мире
республика сербская
россия
милорад додик
владимир путин
евросоюз
босния и герцеговина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152966/26/1529662654_0:165:2717:1693_1920x0_80_0_0_3a3ef6124a2c9da1bbfffd012adb9b5d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался недоволен тем, что президента РФ Владимира Путина наградили орденом Республики Сербской, следует из заявления представителя Европейской внешнеполитической службы Петера Стано. Накануне президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил, что заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. Выступая в Баня-Луке в воскресенье на мероприятии в День Республики Сербской, Додик отметил, что "человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей" и "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают". "Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом Республики Сербской", - заявил Стано на брифинге.
https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html
республика сербская
россия
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152966/26/1529662654_12:0:2693:2011_1920x0_80_0_0_b621974f06c9a7654769e9373d9df707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, россия, милорад додик, владимир путин, евросоюз, босния и герцеговина
В мире, Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Евросоюз, Босния и Герцеговина
16:13 09.01.2023
 
ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

ЕС осудил Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины за награждение Путина орденом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Владимир Путин и президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался недоволен тем, что президента РФ Владимира Путина наградили орденом Республики Сербской, следует из заявления представителя Европейской внешнеполитической службы Петера Стано.
Накануне президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил, что заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. Выступая в Баня-Луке в воскресенье на мероприятии в День Республики Сербской, Додик отметил, что "человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей" и "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают".
"Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом Республики Сербской", - заявил Стано на брифинге.
Митинг в поддержку России в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря 2022, 08:00
В Сербии "русская партия" уже торжествует над НАТО
 
В миреРеспублика СербскаяРоссияМилорад ДодикВладимир ПутинЕвросоюзБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала