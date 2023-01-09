https://ria.ru/20230109/putin-1843698000.html

ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом - РИА Новости, 09.01.2023

ЕС осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом

Евросоюз оказался недоволен тем, что президента РФ Владимира Путина наградили орденом Республики Сербской, следует из заявления представителя Европейской... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:13

2023-01-09T16:13

2023-01-09T16:13

в мире

республика сербская

россия

милорад додик

владимир путин

евросоюз

босния и герцеговина

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БРЮССЕЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Евросоюз оказался недоволен тем, что президента РФ Владимира Путина наградили орденом Республики Сербской, следует из заявления представителя Европейской внешнеполитической службы Петера Стано. Накануне президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщил, что заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. Выступая в Баня-Луке в воскресенье на мероприятии в День Республики Сербской, Додик отметил, что "человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей" и "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают". "Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом Республики Сербской", - заявил Стано на брифинге.

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

республика сербская

россия

босния и герцеговина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, республика сербская, россия, милорад додик, владимир путин, евросоюз, босния и герцеговина