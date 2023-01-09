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Эксперты рассказали, сколько россиян путешествовали в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230109/puteshestviya-1843601835.html
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествовали в 2022 году
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествовали в 2022 году - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествовали в 2022 году
Порядка 63 процентов россиян в 2022 году ездили на отдых или в командировку, и только 37 процентов оставались дома, говорится в исследовании сервиса путешествий РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:08
2023-01-09T20:08
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МОСКВА, — 9 янв. РИА Новости. Порядка 63 процентов россиян в 2022 году ездили на отдых или в командировку, и только 37 процентов оставались дома, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Такие данные получили аналитики, опросив около двух тысяч человек. В сервисе добавили, что треть опрошенных рассказали, что у них в 2022 году было несколько поездок по России. Примерно каждый пятый (22 процента) смог выбраться только один раз в путешествие внутри страны — во время отпуска.У 20 процентов респондентов год был активный, им удалось поездить и по России, и за рубеж. Еще 15 процентов смогли выбраться только за границу. "Наконец, каждый десятый опрошенный в 2022 году ездил лишь в командировки", – сообщили в сервисе.Аналитики также выяснили, что на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86 процентов спроса (год назад показатель был 92,6 процента). Пятерку самых популярных внутри страны составили маршруты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу.У тех, кто путешествовал поездом, 97 процентов бронирований пришлось на Россию, как и год назад. "Самые востребованные маршруты: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Краснодар — Сочи, Москва — Воронеж и Москва — Симферополь", – рассказали в сервисе.Там уточнили, что в сегменте автобусов на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 92 процента спроса, год назад этот показатель был 96 процентов. Наиболее популярны оказались поездки из Москвы в Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань.
https://ria.ru/20230106/moskva-1840596328.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, туристы, новости - туризм, туту.ру, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туту.ру, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные
20:08 09.01.2023
 
Эксперты рассказали, сколько россиян путешествовали в 2022 году

Исследование: почти две трети россиян отправлялись в путешествия в 2022 году

© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Fotolia / NicoElNino
Читать ria.ru в
МОСКВА, — 9 янв. РИА Новости. Порядка 63 процентов россиян в 2022 году ездили на отдых или в командировку, и только 37 процентов оставались дома, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Такие данные получили аналитики, опросив около двух тысяч человек. В сервисе добавили, что треть опрошенных рассказали, что у них в 2022 году было несколько поездок по России. Примерно каждый пятый (22 процента) смог выбраться только один раз в путешествие внутри страны — во время отпуска.
У 20 процентов респондентов год был активный, им удалось поездить и по России, и за рубеж. Еще 15 процентов смогли выбраться только за границу. "Наконец, каждый десятый опрошенный в 2022 году ездил лишь в командировки", – сообщили в сервисе.
Аналитики также выяснили, что на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 86 процентов спроса (год назад показатель был 92,6 процента). Пятерку самых популярных внутри страны составили маршруты из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу.
У тех, кто путешествовал поездом, 97 процентов бронирований пришлось на Россию, как и год назад. "Самые востребованные маршруты: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Краснодар — Сочи, Москва — Воронеж и Москва — Симферополь", – рассказали в сервисе.
Там уточнили, что в сегменте автобусов на внутренние направления у самостоятельных путешественников пришлось около 92 процента спроса, год назад этот показатель был 96 процентов. Наиболее популярны оказались поездки из Москвы в Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань.
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