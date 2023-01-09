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В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.01.2023
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В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.01.2023
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T21:00
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санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 13 часов 11 января ожидается ветреная погода. В прибрежных районах ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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санкт-петербург, погода
Санкт-Петербург, Погода
21:00 09.01.2023
 
В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 13 часов 11 января ожидается ветреная погода. В прибрежных районах ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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