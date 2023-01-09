https://ria.ru/20230109/peterburg-1843770387.html

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.01.2023

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:00

2023-01-09T21:00

2023-01-09T21:00

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, в Санкт-Петербурге до 13 часов 11 января ожидается ветреная погода. В прибрежных районах ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

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санкт-петербург, погода