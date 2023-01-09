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Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 09.01.2023
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Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 09.01.2023
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации
В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:03
2023-01-09T13:53
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий."Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", — указал он.Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил главе государства Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованных обеспечили положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221215/mobilizatsiya-1839002995.html
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безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
13:03 09.01.2023 (обновлено: 13:53 09.01.2023)
 
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий.
"Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", — указал он.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 20:04Специальная военная операция на Украине
Главком украинских войск отметил успех частичной мобилизации в России
Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил главе государства Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованных обеспечили положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 13:06Специальная военная операция на Украине
Реакция на проблемы частичной мобилизации была оперативной, заявил Песков
 
БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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