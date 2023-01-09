https://ria.ru/20230109/oproverzhenie-1843636447.html

Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 09.01.2023

Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации

В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:03

2023-01-09T13:03

2023-01-09T13:53

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий."Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", — указал он.Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил главе государства Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованных обеспечили положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221215/mobilizatsiya-1839002995.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий песков