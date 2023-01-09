13:03 09.01.2023 (обновлено: 13:53 09.01.2023)
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя утверждения Telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий.
"Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам", — указал он.
Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил главе государства Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По словам главы ведомства, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Мобилизованных обеспечили положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.