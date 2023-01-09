https://ria.ru/20230109/nebenzya-1843776324.html

Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой

Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой - РИА Новости, 09.01.2023

Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой

Постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами назвал нелепой идею Киева организовать трибунал против России. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:49

2023-01-09T21:49

2023-01-09T23:00

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ООН, 9 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами назвал нелепой идею Киева организовать трибунал против России.По его словам, представители Украины "фонтанируют" нелепыми инициативами. Небензя подчеркнул, что у него нет времени комментировать подобные идеи Киева.Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, василий небензя, киев, россия, оон