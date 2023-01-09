21:49 09.01.2023 (обновлено: 23:00 09.01.2023)
Небензя назвал идею Киева организовать трибунал против России нелепой
Небензя заявил, что Москва считает нелепыми идеи о трибунале по Украине
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 9 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами назвал нелепой идею Киева организовать трибунал против России.
По его словам, представители Украины "фонтанируют" нелепыми инициативами. Небензя подчеркнул, что у него нет времени комментировать подобные идеи Киева.
Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
14 декабря 2022, 21:47США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине