https://ria.ru/20230109/medpomosch-1843685154.html

В Петербурге создали 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи

В Петербурге создали 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи - РИА Новости, 09.01.2023

В Петербурге создали 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи

В Санкт-Петербурге создано 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:35

2023-01-09T15:35

2023-01-09T15:47

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге создано 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В центрах проводятся различные виды диагностики: лабораторные исследования, УЗИ, биопсия, дерматоскопия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, маммография. Во всех 18 центрах имеются УЗИ-аппараты, рентгеновское и эндоскопическое оборудование."Мы оснастили ЦАОПы современным оборудованием. Районные центры помогают сократить сроки диагностики онкологических заболеваний, позволяют выявлять их на ранних стадиях. Важно, что эти центры способны проводить химиотерапию в условиях дневного стационара. Это значительно улучшило доступность лечения для горожан", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что создание сети центров амбулаторной онкологической помощи - одна из основных задач региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы".

https://ria.ru/20221212/pomosch-1838008129.html

https://ria.ru/20221226/medpomosch-1841280071.html

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здоровье - общество, россия, санкт-петербург, александр беглов