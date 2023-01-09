15:35 09.01.2023 (обновлено: 15:47 09.01.2023)
В Петербурге создали 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи
В Санкт-Петербурге создали 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи
Санкт-Петербург, Россия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге создано 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Санкт-Петербург завершает начатый в 2019 году проект по созданию центров амбулаторной онкологической помощи в районах города. По итогам 2022 года в Северной столице начали работу три новых центра - в структуре Александровской больницы, в Городской поликлинике №39 и в Городской поликлинике №3. Таким образом, сформирована сеть ЦАОП из 18 учреждений", - говорится в сообщении.
В центрах проводятся различные виды диагностики: лабораторные исследования, УЗИ, биопсия, дерматоскопия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, маммография. Во всех 18 центрах имеются УЗИ-аппараты, рентгеновское и эндоскопическое оборудование.
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"Мы оснастили ЦАОПы современным оборудованием. Районные центры помогают сократить сроки диагностики онкологических заболеваний, позволяют выявлять их на ранних стадиях. Важно, что эти центры способны проводить химиотерапию в условиях дневного стационара. Это значительно улучшило доступность лечения для горожан", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что создание сети центров амбулаторной онкологической помощи - одна из основных задач региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы".
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