https://ria.ru/20230109/kuleba-1843705073.html
Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад
Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад - РИА Новости, 09.01.2023
Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутил пользователей Twitter заявлениями о том, что ни один союзник страны не оказал достаточной военной поддержки Киеву. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:33
2023-01-09T16:33
2023-01-09T17:26
в мире
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутил пользователей Twitter заявлениями о том, что ни один союзник страны не оказал достаточной военной поддержки Киеву.В комментариях к твиту министра многие участники дискуссии заметили, что представители киевского режима систематически ведут себя не слишком вежливо."Они могли вообще ничего не делать. Выучите, что такое благодарность", — потребовал пользователь с ником Maciej180844501."Давайте честно. Есть пределы для таких обвинений в недостаточной помощи Украине. Зеленский и его команда должны следить за тем, чтобы не переступать черту. Обычные люди, испытывающие трудности в США и Европе, могут счесть это оскорбительным", — считает ChanKobrick."Вооружайтесь сами за счет тех денег, которые ваши олигархи тратят на западноевропейские особняки или ламборгини! Думаете, про это никто не знает?" — резюмировала Reardon1Sylvia.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20230109/tanki-1843693643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, украина, европа, сша, twitter
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Европа, США, Twitter
16:33 09.01.2023 (обновлено: 17:26 09.01.2023)
Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад
Пользователи Twitter возмутились из-за жалоб Кулебы на недостаточную помощь Запада
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутил пользователей Twitter
заявлениями о том, что ни один союзник страны не оказал достаточной военной поддержки Киеву.
"Украина благодарна партнерам за их помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле", — подчеркнул политик.
В комментариях к твиту министра многие участники дискуссии заметили, что представители киевского режима систематически ведут себя не слишком вежливо.
"Они могли вообще ничего не делать. Выучите, что такое благодарность", — потребовал пользователь с ником Maciej180844501.
"Давайте честно. Есть пределы для таких обвинений в недостаточной помощи Украине. Зеленский и его команда должны следить за тем, чтобы не переступать черту. Обычные люди, испытывающие трудности в США и Европе, могут счесть это оскорбительным", — считает ChanKobrick.
"Неблагодарные попрошайки!" — возмутился комментатор Nino94594940.
"Вооружайтесь сами за счет тех денег, которые ваши олигархи тратят на западноевропейские особняки или ламборгини! Думаете, про это никто не знает?" — резюмировала Reardon1Sylvia.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских военнослужащих.