https://ria.ru/20230109/kuleba-1843705073.html

Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад

Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад - РИА Новости, 09.01.2023

Пользователи Twitter поставили Кулебу на место из-за жалоб на Запад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутил пользователей Twitter заявлениями о том, что ни один союзник страны не оказал достаточной военной поддержки Киеву. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:33

2023-01-09T16:33

2023-01-09T17:26

в мире

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба возмутил пользователей Twitter заявлениями о том, что ни один союзник страны не оказал достаточной военной поддержки Киеву.В комментариях к твиту министра многие участники дискуссии заметили, что представители киевского режима систематически ведут себя не слишком вежливо."Они могли вообще ничего не делать. Выучите, что такое благодарность", — потребовал пользователь с ником Maciej180844501."Давайте честно. Есть пределы для таких обвинений в недостаточной помощи Украине. Зеленский и его команда должны следить за тем, чтобы не переступать черту. Обычные люди, испытывающие трудности в США и Европе, могут счесть это оскорбительным", — считает ChanKobrick."Вооружайтесь сами за счет тех денег, которые ваши олигархи тратят на западноевропейские особняки или ламборгини! Думаете, про это никто не знает?" — резюмировала Reardon1Sylvia.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20230109/tanki-1843693643.html

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843638218.html

украина

европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дмитрий кулеба, украина, европа, сша, twitter