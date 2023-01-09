13:50 09.01.2023 (обновлено: 14:26 09.01.2023)
Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию
Лавров пригласил нового главу МИД Китая Цинь Гана приехать с визитом в Россию
© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Китая Цинь Ганом пригласил его посетить Россию в удобное время, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ о телефонном разговоре двух министров, состоявшемся в понедельник. Лавров также поздравил Цинь Гана с назначением и пожелал ему успехов на этой должности, в разговоре стороны выразили удовлетворение высокими темпами роста диалога между странами, добавили в ведомстве.
"Отмечено важное значение прошедших 30 декабря 2022 года в формате видеоконференцсвязи переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений", - сообщает МИД РФ.
Кроме того, Лавров и Цинь Ган обсудили глобальную и региональную повестки. "Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путём введения санкций и другими нелегитимными методами", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что министры также дали позитивную оценку координации в ООН, БРИКС, ШОС, в G20, АСЕАН и на других площадках. "Отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", - также сообщили в российском МИД.
Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.
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