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Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию - РИА Новости, 09.01.2023
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Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию
Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию - РИА Новости, 09.01.2023
Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Китая Цинь Ганом пригласил его посетить Россию в удобное время, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:50
2023-01-09T14:26
россия
мид кнр
политика
сергей лавров
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Китая Цинь Ганом пригласил его посетить Россию в удобное время, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ о телефонном разговоре двух министров, состоявшемся в понедельник. Лавров также поздравил Цинь Гана с назначением и пожелал ему успехов на этой должности, в разговоре стороны выразили удовлетворение высокими темпами роста диалога между странами, добавили в ведомстве."Отмечено важное значение прошедших 30 декабря 2022 года в формате видеоконференцсвязи переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений", - сообщает МИД РФ.Кроме того, Лавров и Цинь Ган обсудили глобальную и региональную повестки. "Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путём введения санкций и другими нелегитимными методами", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что министры также дали позитивную оценку координации в ООН, БРИКС, ШОС, в G20, АСЕАН и на других площадках. "Отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", - также сообщили в российском МИД.Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.
https://ria.ru/20230101/svyazi-1842768546.html
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россия, мид кнр, политика, сергей лавров, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, МИД КНР, Политика, Сергей Лавров, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:50 09.01.2023 (обновлено: 14:26 09.01.2023)
 
Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию

Лавров пригласил нового главу МИД Китая Цинь Гана приехать с визитом в Россию

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Китая Цинь Ганом пригласил его посетить Россию в удобное время, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ о телефонном разговоре двух министров, состоявшемся в понедельник. Лавров также поздравил Цинь Гана с назначением и пожелал ему успехов на этой должности, в разговоре стороны выразили удовлетворение высокими темпами роста диалога между странами, добавили в ведомстве.
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"Отмечено важное значение прошедших 30 декабря 2022 года в формате видеоконференцсвязи переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений", - сообщает МИД РФ.
Кроме того, Лавров и Цинь Ган обсудили глобальную и региональную повестки. "Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путём введения санкций и другими нелегитимными методами", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что министры также дали позитивную оценку координации в ООН, БРИКС, ШОС, в G20, АСЕАН и на других площадках. "Отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", - также сообщили в российском МИД.
Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.
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РоссияМИД КНРПолитикаСергей ЛавровКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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