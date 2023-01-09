https://ria.ru/20230109/kitay-1843650374.html

Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию

Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию - РИА Новости, 09.01.2023

Лавров пригласил нового главу МИД Китая посетить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Китая Цинь Ганом пригласил его посетить Россию в удобное время, сообщили в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:50

2023-01-09T13:50

2023-01-09T14:26

россия

мид кнр

политика

сергей лавров

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Китая Цинь Ганом пригласил его посетить Россию в удобное время, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ о телефонном разговоре двух министров, состоявшемся в понедельник. Лавров также поздравил Цинь Гана с назначением и пожелал ему успехов на этой должности, в разговоре стороны выразили удовлетворение высокими темпами роста диалога между странами, добавили в ведомстве."Отмечено важное значение прошедших 30 декабря 2022 года в формате видеоконференцсвязи переговоров между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений", - сообщает МИД РФ.Кроме того, Лавров и Цинь Ган обсудили глобальную и региональную повестки. "Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путём введения санкций и другими нелегитимными методами", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что министры также дали позитивную оценку координации в ООН, БРИКС, ШОС, в G20, АСЕАН и на других площадках. "Отмечена успешная реализация планов по сопряжению развития Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс, один путь", - также сообщили в российском МИД.Китайские государственные СМИ ранее сообщили, что прежний посол КНР в Вашингтоне был назначен на должность главы МИД КНР. Прежний руководитель ведомства Ван И перестал занимать свой пост, он был министром иностранных дел Китая с 2013 года.

https://ria.ru/20230101/svyazi-1842768546.html

https://ria.ru/20221103/knr-1828875600.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мид кнр, политика, сергей лавров, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)