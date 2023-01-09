https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html

В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат

В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат - РИА Новости, 09.01.2023

В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат

Кинотеатры в России могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки кино вместо практики "предсеансного обслуживания", такая... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T13:37

2023-01-09T13:37

2023-01-09T13:37

культура

кино

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россия

госдума рф

антон горелкин

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кинотеатры в России могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки кино вместо практики "предсеансного обслуживания", такая законодательная инициатива обсуждается, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", - написал Горелкин в Telegram-канале. Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты таких прав. Об этом члены ассоциации сообщили в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Ранее соответствующий законопроект депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД. Как отмечает автор в пояснительной записке, "злоупотребление исключительным правом" уже повлекло убытки для бизнеса в России, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов.

https://ria.ru/20230105/italiya-1843134146.html

https://ria.ru/20230109/prokat-1843593998.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кино, культура, россия, госдума рф, антон горелкин, общество