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В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат - РИА Новости, 09.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230109/kino-1843646692.html
В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат
В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат - РИА Новости, 09.01.2023
В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат
Кинотеатры в России могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки кино вместо практики "предсеансного обслуживания", такая... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:37
2023-01-09T13:37
культура
кино
культура
россия
госдума рф
антон горелкин
общество
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кинотеатры в России могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки кино вместо практики "предсеансного обслуживания", такая законодательная инициатива обсуждается, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", - написал Горелкин в Telegram-канале. Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты таких прав. Об этом члены ассоциации сообщили в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Ранее соответствующий законопроект депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД. Как отмечает автор в пояснительной записке, "злоупотребление исключительным правом" уже повлекло убытки для бизнеса в России, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов.
https://ria.ru/20230105/italiya-1843134146.html
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кино, культура, россия, госдума рф, антон горелкин, общество
Культура, кино, Культура, Россия, Госдума РФ, Антон Горелкин, Общество
13:37 09.01.2023
 
В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат

Депутат Горелкин: кинотеатры могут получить возможность показывать западные новинки

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Кинозал. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кинотеатры в России могут получить возможность легально демонстрировать западные новинки кино вместо практики "предсеансного обслуживания", такая законодательная инициатива обсуждается, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино – и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", - написал Горелкин в Telegram-канале.
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Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) поддержала законопроект, предлагающий введение в РФ механизма получения принудительной лицензии авторских и смежных прав на ставшие недоступными в стране фильмы, программы, книги и другие объекты таких прав. Об этом члены ассоциации сообщили в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Ранее соответствующий законопроект депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внес в ГД. Как отмечает автор в пояснительной записке, "злоупотребление исключительным правом" уже повлекло убытки для бизнеса в России, пострадали кинотеатры, цифровые платформы, учреждения культуры, которые создавали новые произведения на основе работ зарубежных авторов.
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