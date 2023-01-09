https://ria.ru/20230109/khadzh-1843786239.html

Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест

Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест - РИА Новости, 09.01.2023

Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест

Квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест, для россиян она полностью восстановлена и соответствует... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:53

2023-01-09T23:53

2023-01-09T23:53

религия

камиль самигуллин

россия

саудовская аравия

мекка

хадж

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест, для россиян она полностью восстановлена и соответствует допандемийному уровню, сообщил РИА Новости в понедельник из Джидды (Саудовская Аравия) муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. "Делегация хадж-миссии РФ принимает участие в работе международной конференции, посвященной паломничеству в этом году и организованной министерством хаджа Саудовской Аравии. В ходе заседания подписано соглашение между Россией и Саудовской Аравией о проведении хаджа 2023 года для российских мусульман. В договоре отмечено, что квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест. Столько же было в допандемийное время", - рассказал муфтий Татарстана. По его словам, для паломников также сняты возрастные ограничения (до 65 лет). "Они были введенные в 2022 из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире", - отметил Самигуллин. Муфтий уточнил, что в 2022 году из России в паломничество отправились 12,5 тысяч человек. Конференция проходит в Джидде с 9 по 12 января, в ней участвуют регуляторы и организаторы хаджа из разных стран. Делегацию из России возглавляет уполномоченный по делам хаджа в Совете Федерации Ильяс Умаханов и руководитель хадж-миссии РФ Хизбула Асуев. Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходил с 7 по 12 июля.

https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html

https://ria.ru/20220707/khadzh-1800355579.html

россия

саудовская аравия

мекка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камиль самигуллин, россия, саудовская аравия, мекка, хадж