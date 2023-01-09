Рейтинг@Mail.ru
Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230109/khadzh-1843786239.html
Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест
Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест - РИА Новости, 09.01.2023
Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест
Квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест, для россиян она полностью восстановлена и соответствует... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:53
2023-01-09T23:53
религия
камиль самигуллин
россия
саудовская аравия
мекка
хадж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840011102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46d37c259a4fcacb5ab6f06a705a386a.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест, для россиян она полностью восстановлена и соответствует допандемийному уровню, сообщил РИА Новости в понедельник из Джидды (Саудовская Аравия) муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. "Делегация хадж-миссии РФ принимает участие в работе международной конференции, посвященной паломничеству в этом году и организованной министерством хаджа Саудовской Аравии. В ходе заседания подписано соглашение между Россией и Саудовской Аравией о проведении хаджа 2023 года для российских мусульман. В договоре отмечено, что квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест. Столько же было в допандемийное время", - рассказал муфтий Татарстана. По его словам, для паломников также сняты возрастные ограничения (до 65 лет). "Они были введенные в 2022 из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире", - отметил Самигуллин. Муфтий уточнил, что в 2022 году из России в паломничество отправились 12,5 тысяч человек. Конференция проходит в Джидде с 9 по 12 января, в ней участвуют регуляторы и организаторы хаджа из разных стран. Делегацию из России возглавляет уполномоченный по делам хаджа в Совете Федерации Ильяс Умаханов и руководитель хадж-миссии РФ Хизбула Асуев. Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходил с 7 по 12 июля.
https://ria.ru/20220709/musulmane-1801322451.html
https://ria.ru/20220707/khadzh-1800355579.html
россия
саудовская аравия
мекка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840011102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5121049799f509356611c5d35f746410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камиль самигуллин, россия, саудовская аравия, мекка, хадж
Религия, Камиль Самигуллин, Россия, Саудовская Аравия, Мекка, хадж
23:53 09.01.2023
 
Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест

Муфтий Татарстана: квота на хадж для российских мусульман составит 25 тысяч мест

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПаломники во время хаджа
Паломники во время хаджа - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Паломники во время хаджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину в нынешнем году составит 25 тысяч мест, для россиян она полностью восстановлена и соответствует допандемийному уровню, сообщил РИА Новости в понедельник из Джидды (Саудовская Аравия) муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
"Делегация хадж-миссии РФ принимает участие в работе международной конференции, посвященной паломничеству в этом году и организованной министерством хаджа Саудовской Аравии. В ходе заседания подписано соглашение между Россией и Саудовской Аравией о проведении хаджа 2023 года для российских мусульман. В договоре отмечено, что квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тысяч мест. Столько же было в допандемийное время", - рассказал муфтий Татарстана.
Празднование Курбан-байрама в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля 2022, 08:00Религия
"Прощаются все грехи". Как мусульмане на самом деле отмечают Курбан-байрам
По его словам, для паломников также сняты возрастные ограничения (до 65 лет). "Они были введенные в 2022 из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в мире", - отметил Самигуллин.
Муфтий уточнил, что в 2022 году из России в паломничество отправились 12,5 тысяч человек.
Конференция проходит в Джидде с 9 по 12 января, в ней участвуют регуляторы и организаторы хаджа из разных стран. Делегацию из России возглавляет уполномоченный по делам хаджа в Совете Федерации Ильяс Умаханов и руководитель хадж-миссии РФ Хизбула Асуев.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходил с 7 по 12 июля.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля 2022, 07:03
Основные обряды хаджа
 
РелигияКамиль СамигуллинРоссияСаудовская АравияМеккахадж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала