https://ria.ru/20230109/kamnev-1843781010.html

Биография Павла Камнева

Биография Павла Камнева - РИА Новости, 09.01.2023

Биография Павла Камнева

Советский и российский конструктор в области ракетостроения Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T22:33

2023-01-09T22:33

2023-01-09T22:33

справки

концерн пво "алмаз-антей"

московский авиационный институт

россия

общество

павел камнев

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Советский и российский конструктор в области ракетостроения Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале.В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Доктор технических наук (2004). Профессор. Член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук.В 1960 году поступил инженером-расчетчиком на Машиностроительный завод имени М.И. Калинина в Свердловске (ныне Екатеринбург). Работал руководителем группы, начальником конструкторского бюро, заместителем начальника конструкторского отдела, заместителем главного конструктора, первым заместителем главного конструктора.В 1964 году перешел в конструкторское бюро "Новатор", где продолжил трудовой путь. С 1981 года Павел Камнев осуществлял научно-техническое руководство важнейшими научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми на предприятии.В 1991 году назначен первым заместителем главного конструктора-руководителя Свердловского МКБ "Новатор".С 24 апреля 1996 года - генеральный конструктор-руководитель ФГУП "ОКБ "Новатор".С 20 сентября 1996 года - генеральный директор - генеральный конструктор ОАО "ОКБ "Новатор".В 2011-2015 годах при участии Павла Камнева были проведены масштабные работы по созданию высокоточного ракетного оружия для Военно-морского флота и Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.С 2002 года акционерное общество "ОКБ "Новатор" входит в Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Предприятие является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок – ракеты семейства "Калибр".С 2017 года Камнев являлся председателем совета директоров АО "ОКБ "Новатор" и научным руководителем Концерна ВКО "Алмаз-Антей".Павел Камнев - соавтор более 300 научно-технических отчетов (эскизных проектов, аванпроектов, актов государственных испытаний) и более 19 изобретений, реализованных в разработках АО "ОКБ "Новатор".Герой Труда Российской Федерации (2016).Удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), "Знак почета" (1981).Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997, 2006).Почетный авиастроитель (2003).9 января 2023 года Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, концерн пво "алмаз-антей", московский авиационный институт, россия, общество, павел камнев