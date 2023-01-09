Рейтинг@Mail.ru
Биография Павла Камнева - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/kamnev-1843781010.html
Биография Павла Камнева
Биография Павла Камнева - РИА Новости, 09.01.2023
Биография Павла Камнева
Советский и российский конструктор в области ракетостроения Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T22:33
2023-01-09T22:33
справки
концерн пво "алмаз-антей"
московский авиационный институт
россия
общество
павел камнев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843753562_0:321:1885:1381_1920x0_80_0_0_4bf46ee4f2f1c095a34f3c2be5f6971e.jpg
Советский и российский конструктор в области ракетостроения Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале.В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Доктор технических наук (2004). Профессор. Член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук.В 1960 году поступил инженером-расчетчиком на Машиностроительный завод имени М.И. Калинина в Свердловске (ныне Екатеринбург). Работал руководителем группы, начальником конструкторского бюро, заместителем начальника конструкторского отдела, заместителем главного конструктора, первым заместителем главного конструктора.В 1964 году перешел в конструкторское бюро "Новатор", где продолжил трудовой путь. С 1981 года Павел Камнев осуществлял научно-техническое руководство важнейшими научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми на предприятии.В 1991 году назначен первым заместителем главного конструктора-руководителя Свердловского МКБ "Новатор".С 24 апреля 1996 года - генеральный конструктор-руководитель ФГУП "ОКБ "Новатор".С 20 сентября 1996 года - генеральный директор - генеральный конструктор ОАО "ОКБ "Новатор".В 2011-2015 годах при участии Павла Камнева были проведены масштабные работы по созданию высокоточного ракетного оружия для Военно-морского флота и Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.С 2002 года акционерное общество "ОКБ "Новатор" входит в Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Предприятие является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок – ракеты семейства "Калибр".С 2017 года Камнев являлся председателем совета директоров АО "ОКБ "Новатор" и научным руководителем Концерна ВКО "Алмаз-Антей".Павел Камнев - соавтор более 300 научно-технических отчетов (эскизных проектов, аванпроектов, актов государственных испытаний) и более 19 изобретений, реализованных в разработках АО "ОКБ "Новатор".Герой Труда Российской Федерации (2016).Удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), "Знак почета" (1981).Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997, 2006).Почетный авиастроитель (2003).9 января 2023 года Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843753562_0:144:1885:1557_1920x0_80_0_0_23e3050b8110a88aaa1ccd35514c7249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, концерн пво "алмаз-антей", московский авиационный институт, россия, общество, павел камнев
Справки, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Московский авиационный институт, Россия, Общество, Павел Камнев
22:33 09.01.2023
 

Биография Павла Камнева

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПавел Камнев
Павел Камнев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Павел Камнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Советский и российский конструктор в области ракетостроения Павел Иванович Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале.
В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Доктор технических наук (2004). Профессор. Член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук.
В 1960 году поступил инженером-расчетчиком на Машиностроительный завод имени М.И. Калинина в Свердловске (ныне Екатеринбург). Работал руководителем группы, начальником конструкторского бюро, заместителем начальника конструкторского отдела, заместителем главного конструктора, первым заместителем главного конструктора.
В 1964 году перешел в конструкторское бюро "Новатор", где продолжил трудовой путь. С 1981 года Павел Камнев осуществлял научно-техническое руководство важнейшими научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми на предприятии.
В 1991 году назначен первым заместителем главного конструктора-руководителя Свердловского МКБ "Новатор".
С 24 апреля 1996 года - генеральный конструктор-руководитель ФГУП "ОКБ "Новатор".
С 20 сентября 1996 года - генеральный директор - генеральный конструктор ОАО "ОКБ "Новатор".
В 2011-2015 годах при участии Павла Камнева были проведены масштабные работы по созданию высокоточного ракетного оружия для Военно-морского флота и Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ.
С 2002 года акционерное общество "ОКБ "Новатор" входит в Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Предприятие является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок – ракеты семейства "Калибр".
С 2017 года Камнев являлся председателем совета директоров АО "ОКБ "Новатор" и научным руководителем Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Павел Камнев - соавтор более 300 научно-технических отчетов (эскизных проектов, аванпроектов, актов государственных испытаний) и более 19 изобретений, реализованных в разработках АО "ОКБ "Новатор".
Герой Труда Российской Федерации (2016).
Удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), "Знак почета" (1981).
Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1997, 2006).
Почетный авиастроитель (2003).
9 января 2023 года Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Московский авиационный институтРоссияОбществоПавел Камнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала