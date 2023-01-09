https://ria.ru/20230109/kamnev-1843753757.html

Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев - РИА Новости, 09.01.2023

Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

2023-01-09T19:10

2023-01-09T19:10

2023-01-09T22:57

концерн пво "алмаз-антей"

россия

общество

павел камнев

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.До назначения на должность научного руководителя "Алмаз-Антея" он возглавлял КБ "Новатор". Там среди прочего разработали крылатые ракеты большой дальности "Калибр".Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, после чего работал на свердловском Машиностроительном заводе имени Калинина. Там он прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора — главы предприятия.В 1991 году Камнев стал первым заместителем главного конструктора — руководителя ОКБ "Новатор", а затем возглавил его. Сотрудники предприятия под его руководством выполнили многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками."П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", — охарактеризовали специалиста в концерне.Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997-м и 2006-м. В 2016 году он получил звание Героя Труда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

концерн пво "алмаз-антей", россия, общество, павел камнев