https://ria.ru/20230109/kamnev-1843753757.html
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев - РИА Новости, 09.01.2023
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев
2023-01-09T19:10
2023-01-09T19:10
2023-01-09T22:57
концерн пво "алмаз-антей"
россия
общество
павел камнев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.До назначения на должность научного руководителя "Алмаз-Антея" он возглавлял КБ "Новатор". Там среди прочего разработали крылатые ракеты большой дальности "Калибр".Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, после чего работал на свердловском Машиностроительном заводе имени Калинина. Там он прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора — главы предприятия.В 1991 году Камнев стал первым заместителем главного конструктора — руководителя ОКБ "Новатор", а затем возглавил его. Сотрудники предприятия под его руководством выполнили многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками."П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", — охарактеризовали специалиста в концерне.Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997-м и 2006-м. В 2016 году он получил звание Героя Труда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
концерн пво "алмаз-антей", россия, общество, павел камнев
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия, Общество, Павел Камнев
19:10 09.01.2023 (обновлено: 22:57 09.01.2023)
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев
Умер научный руководитель "Алмаз-Антея", разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.
"Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев", — говорится в заявлении.
До назначения на должность научного руководителя "Алмаз-Антея
" он возглавлял КБ "Новатор". Там среди прочего разработали крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
Павел Камнев
родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, после чего работал на свердловском Машиностроительном заводе имени Калинина. Там он прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора — главы предприятия.
В 1991 году Камнев стал первым заместителем главного конструктора — руководителя ОКБ "Новатор", а затем возглавил его. Сотрудники предприятия под его руководством выполнили многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками.
"П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", — охарактеризовали специалиста в концерне.
Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997-м и 2006-м. В 2016 году он получил звание Героя Труда.