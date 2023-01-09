Рейтинг@Mail.ru
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев - РИА Новости, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230109/kamnev-1843753757.html
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев - РИА Новости, 09.01.2023
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев
2023-01-09T19:10
2023-01-09T22:57
концерн пво "алмаз-антей"
россия
общество
павел камнев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843753562_0:321:1885:1381_1920x0_80_0_0_4bf46ee4f2f1c095a34f3c2be5f6971e.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.До назначения на должность научного руководителя "Алмаз-Антея" он возглавлял КБ "Новатор". Там среди прочего разработали крылатые ракеты большой дальности "Калибр".Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, после чего работал на свердловском Машиностроительном заводе имени Калинина. Там он прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора — главы предприятия.В 1991 году Камнев стал первым заместителем главного конструктора — руководителя ОКБ "Новатор", а затем возглавил его. Сотрудники предприятия под его руководством выполнили многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками."П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", — охарактеризовали специалиста в концерне.Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997-м и 2006-м. В 2016 году он получил звание Героя Труда.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843753562_0:144:1885:1557_1920x0_80_0_0_23e3050b8110a88aaa1ccd35514c7249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
концерн пво "алмаз-антей", россия, общество, павел камнев
Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия, Общество, Павел Камнев
19:10 09.01.2023 (обновлено: 22:57 09.01.2023)
 
Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

Умер научный руководитель "Алмаз-Антея", разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПавел Камнев
Павел Камнев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Павел Камнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе концерна.

"Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев", — говорится в заявлении.

До назначения на должность научного руководителя "Алмаз-Антея" он возглавлял КБ "Новатор". Там среди прочего разработали крылатые ракеты большой дальности "Калибр".
Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Окончил с красным дипломом Московский авиационный институт, после чего работал на свердловском Машиностроительном заводе имени Калинина. Там он прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора — главы предприятия.
В 1991 году Камнев стал первым заместителем главного конструктора — руководителя ОКБ "Новатор", а затем возглавил его. Сотрудники предприятия под его руководством выполнили многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками.
"П. И. Камнев был одним из столпов отечественного оборонно-промышленного комплекса, ученым в области ракетостроения. Принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений", — охарактеризовали специалиста в концерне.
Павел Камнев дважды становился лауреатом Государственной премии Российской Федерации в 1997-м и 2006-м. В 2016 году он получил звание Героя Труда.
 
Концерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияОбществоПавел Камнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала