https://ria.ru/20230109/golikova-1843697504.html
Голикова рассказала о финансировании программы госгарантий по ОМС
Голикова рассказала о финансировании программы госгарантий по ОМС - РИА Новости, 09.01.2023
Голикова рассказала о финансировании программы госгарантий по ОМС
Финансирование программы государственных гарантий в рамках ОМС в 2023 году выросло на 295 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:10
2023-01-09T16:10
2023-01-09T16:10
общество
татьяна голикова
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финансирование программы государственных гарантий в рамках ОМС в 2023 году выросло на 295 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Финансирование программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличена в 2023 году на 295 миллиардов рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%", - сказала она на совещании премьер-министра страны с вице-премьерами. По ее словам, почти на 8 миллиардов рублей возрастут расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит осуществить высокотехнологичные вмешательства в 1,3 миллиона случаев. Также на 14% увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи и на 35% по медицинской реабилитации. Голикова также рассказала, что с 2023 года впервые отдельно выделяются объемы помощи по диспансерному наблюдению за гражданами с хроническими заболеваниями. Контроль за проведением диспансерного наблюдения возложен на региональные минздравы и страховые организации. Граждане из отделанных территорий и сельской местности смогут получать первичную помощь от медицинских бригад. График выездов бригад утверждается руководителем близлежащей медорганизации, к которой прикреплены такие граждане страны, Голикова попросила губернаторов проследить за этой работой. По словам вице-премьера, Минздрав России должен до 1 марта утвердить четкие критерии проведения лечения гепатита С. Также в программу госгарантий дополнительно включены положения по выездным формам работы федеральных медицинских организаций. Программа госгарантий с 2023 года дополнена положениями о проведении ФОМС анализов расходов медицинской организации в сравнении со структурой расходов 2022 года. При любых отклонениях фонд обязан информировать об этом Минздрав и регионы для принятия срочных мер реагирования.
https://ria.ru/20230109/medpomosch-1843683044.html
https://ria.ru/20230109/mediki-1843689999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Голикова рассказала о финансировании программы госгарантий по ОМС
Голикова: финансирование программы госгарантий по ОМС выросло на 295 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Финансирование программы государственных гарантий в рамках ОМС в 2023 году выросло на 295 миллиардов рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Финансирование программы в рамках обязательного медицинского страхования увеличена в 2023 году на 295 миллиардов рублей, включая увеличение фонда оплаты труда не менее чем на 8,5%", - сказала она на совещании премьер-министра страны с вице-премьерами.
По ее словам, почти на 8 миллиардов рублей возрастут расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, что позволит осуществить высокотехнологичные вмешательства в 1,3 миллиона случаев. Также на 14% увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи и на 35% по медицинской реабилитации.
Голикова также рассказала, что с 2023 года впервые отдельно выделяются объемы помощи по диспансерному наблюдению за гражданами с хроническими заболеваниями. Контроль за проведением диспансерного наблюдения возложен на региональные минздравы и страховые организации.
Граждане из отделанных территорий и сельской местности смогут получать первичную помощь от медицинских бригад. График выездов бригад утверждается руководителем близлежащей медорганизации, к которой прикреплены такие граждане страны, Голикова попросила губернаторов проследить за этой работой.
По словам вице-премьера, Минздрав России должен до 1 марта утвердить четкие критерии проведения лечения гепатита С. Также в программу госгарантий дополнительно включены положения по выездным формам работы федеральных медицинских организаций.
Программа госгарантий с 2023 года дополнена положениями о проведении ФОМС
анализов расходов медицинской организации в сравнении со структурой расходов 2022 года. При любых отклонениях фонд обязан информировать об этом Минздрав и регионы для принятия срочных мер реагирования.