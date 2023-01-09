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Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей - РИА Новости, 09.01.2023
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Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей
Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей - РИА Новости, 09.01.2023
Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей
Принц Гарри заявил, что британская пресса виновна в разрушении отношений между ним и королевской семьей. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:12
2023-01-09T17:12
в мире
принц гарри
меган маркл
великобритания
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Принц Гарри заявил, что британская пресса виновна в разрушении отношений между ним и королевской семьей. "Даже если бы было соглашение или договоренность между мной и моей семьей, существует третья сторона, которая сделает все, чтобы это было невозможно", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя действия британских СМИ. Гарри добавил, что он также считает британскую прессу виновной в "разрушении отношений" со своим братом принцем Уильямом и в разладе между их женами Меган Маркл и Кейт Миддлтон. "Они всегда ставили нас друг против друга. Они выставляли Кейт и Меган друг против друга", - добавил он. Принц Гарри уверен, что британские издания до сих пор пытаются "вбить клин" между ним и Уильямом, но надеется на примирение с братом. "Если есть что-то, что может напугать британскую прессу больше всего остального, так это соглашение между Уильямом и мной", - сказал он. В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20230109/britaniya-1843714844.html
https://ria.ru/20230108/garri-1843433414.html
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в мире, принц гарри, меган маркл, великобритания
В мире, Принц Гарри, Меган Маркл, Великобритания
17:12 09.01.2023
 
Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей

Принц Гарри заявил, что британские СМИ делают все, чтобы он не договорился с семьей

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри и Меган Маркл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Принц Гарри заявил, что британская пресса виновна в разрушении отношений между ним и королевской семьей.
"Даже если бы было соглашение или договоренность между мной и моей семьей, существует третья сторона, которая сделает все, чтобы это было невозможно", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя действия британских СМИ.
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 16:55
Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри
Гарри добавил, что он также считает британскую прессу виновной в "разрушении отношений" со своим братом принцем Уильямом и в разладе между их женами Меган Маркл и Кейт Миддлтон. "Они всегда ставили нас друг против друга. Они выставляли Кейт и Меган друг против друга", - добавил он.
Принц Гарри уверен, что британские издания до сих пор пытаются "вбить клин" между ним и Уильямом, но надеется на примирение с братом. "Если есть что-то, что может напугать британскую прессу больше всего остального, так это соглашение между Уильямом и мной", - сказал он.
В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".
Карл III - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 00:54
СМИ: Карл III приказал не приводить Меган Маркл к умирающей Елизавете II
Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
Британская королевская семья - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 06:27
СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом
 
В миреПринц ГарриМеган МарклВеликобритания
 
 
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