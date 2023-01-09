https://ria.ru/20230109/garri-1843719974.html

Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей

Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей - РИА Новости, 09.01.2023

Принц Гарри обвинил британские СМИ в разрушении его отношений с семьей

Принц Гарри заявил, что британская пресса виновна в разрушении отношений между ним и королевской семьей. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:12

2023-01-09T17:12

2023-01-09T17:12

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великобритания

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Принц Гарри заявил, что британская пресса виновна в разрушении отношений между ним и королевской семьей. "Даже если бы было соглашение или договоренность между мной и моей семьей, существует третья сторона, которая сделает все, чтобы это было невозможно", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя действия британских СМИ. Гарри добавил, что он также считает британскую прессу виновной в "разрушении отношений" со своим братом принцем Уильямом и в разладе между их женами Меган Маркл и Кейт Миддлтон. "Они всегда ставили нас друг против друга. Они выставляли Кейт и Меган друг против друга", - добавил он. Принц Гарри уверен, что британские издания до сих пор пытаются "вбить клин" между ним и Уильямом, но надеется на примирение с братом. "Если есть что-то, что может напугать британскую прессу больше всего остального, так это соглашение между Уильямом и мной", - сказал он. В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20230109/britaniya-1843714844.html

https://ria.ru/20230108/garri-1843433414.html

https://ria.ru/20230105/garri-1843106722.html

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, принц гарри, меган маркл, великобритания