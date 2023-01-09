https://ria.ru/20230109/garri-1843564319.html
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II - РИА Новости, 09.01.2023
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II
Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:40
2023-01-09T06:40
2023-01-09T13:49
в мире
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принц гарри
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете, на котором к смертному одру спешно летела королевская семья, ему не нашлось места. Сам Гарри был в Лондоне, когда стало известно об ухудшении здоровья 96-летней королевы. К тому времени, как Гарри сам добрался до замка Балморал в Шотландии, королева скончалась. "Я вошел в зал, меня встретила моя тетя. Она спросила, не хочу ли я увидеть ее. Я подумал об этом, может быть, пять секунд. Решил, что это хорошая идея... поднялся наверх, снял куртку и остался с ней наедине на какое-то время", - рассказал он. "Я был действительно рад за нее. Потому что она завершила свою жизнь, и ее муж ждет ее. Они оба похоронены вместе", - добавил Гарри.
https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html
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в мире, лондон, виндзор, шотландия, принц гарри, елизавета ii
В мире, Лондон, Виндзор, Шотландия, Принц Гарри, Елизавета II
06:40 09.01.2023 (обновлено: 13:49 09.01.2023)
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II
CBS: принца Гарри не взяли в самолет, который вез семью к умиравшей Елизавете II