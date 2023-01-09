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Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II - РИА Новости, 09.01.2023
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Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II - РИА Новости, 09.01.2023
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II
Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете,... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:40
2023-01-09T13:49
в мире
лондон
виндзор
шотландия
принц гарри
елизавета ii
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете, на котором к смертному одру спешно летела королевская семья, ему не нашлось места. Сам Гарри был в Лондоне, когда стало известно об ухудшении здоровья 96-летней королевы. К тому времени, как Гарри сам добрался до замка Балморал в Шотландии, королева скончалась. "Я вошел в зал, меня встретила моя тетя. Она спросила, не хочу ли я увидеть ее. Я подумал об этом, может быть, пять секунд. Решил, что это хорошая идея... поднялся наверх, снял куртку и остался с ней наедине на какое-то время", - рассказал он. "Я был действительно рад за нее. Потому что она завершила свою жизнь, и ее муж ждет ее. Они оба похоронены вместе", - добавил Гарри.
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в мире, лондон, виндзор, шотландия, принц гарри, елизавета ii
В мире, Лондон, Виндзор, Шотландия, Принц Гарри, Елизавета II
06:40 09.01.2023 (обновлено: 13:49 09.01.2023)
 
Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

CBS: принца Гарри не взяли в самолет, который вез семью к умиравшей Елизавете II

© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган Маркл и принц Гарри. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете, на котором к смертному одру спешно летела королевская семья, ему не нашлось места.
Сам Гарри был в Лондоне, когда стало известно об ухудшении здоровья 96-летней королевы.
"Все члены семьи, которые жили в Виндзоре и Аскоте, попрыгали в самолет. В самолете было 12, 14, может быть, 16 мест... Меня не пригласили", - сказал он.
К тому времени, как Гарри сам добрался до замка Балморал в Шотландии, королева скончалась.
"Я вошел в зал, меня встретила моя тетя. Она спросила, не хочу ли я увидеть ее. Я подумал об этом, может быть, пять секунд. Решил, что это хорошая идея... поднялся наверх, снял куртку и остался с ней наедине на какое-то время", - рассказал он.
"Я был действительно рад за нее. Потому что она завершила свою жизнь, и ее муж ждет ее. Они оба похоронены вместе", - добавил Гарри.
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