https://ria.ru/20230109/garri-1843564319.html

Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II - РИА Новости, 09.01.2023

Принц Гарри рассказал, почему не попрощался с умиравшей Елизаветой II

Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:40

2023-01-09T06:40

2023-01-09T13:49

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виндзор

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS рассказал, что не успел попрощаться с бабушкой, королевой Елизаветой II, потому что в самолете, на котором к смертному одру спешно летела королевская семья, ему не нашлось места. Сам Гарри был в Лондоне, когда стало известно об ухудшении здоровья 96-летней королевы. К тому времени, как Гарри сам добрался до замка Балморал в Шотландии, королева скончалась. "Я вошел в зал, меня встретила моя тетя. Она спросила, не хочу ли я увидеть ее. Я подумал об этом, может быть, пять секунд. Решил, что это хорошая идея... поднялся наверх, снял куртку и остался с ней наедине на какое-то время", - рассказал он. "Я был действительно рад за нее. Потому что она завершила свою жизнь, и ее муж ждет ее. Они оба похоронены вместе", - добавил Гарри.

https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html

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в мире, лондон, виндзор, шотландия, принц гарри, елизавета ii