https://ria.ru/20230109/garri-1843563124.html

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой"

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой" - РИА Новости, 09.01.2023

Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой"

Королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к своему положению, заявил британский принц Гарри в интервью... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T06:05

2023-01-09T06:05

2023-01-09T13:25

в мире

карл iii

принц гарри

великобритания

камилла, герцогиня корнуольская

шоубиз

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к своему положению, заявил британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченном к выходу его мемуаров Spare ("Запасной").Он обвинил супругу короля Карла III, с которой у того был роман еще в браке с принцессой Дианой, в организации медийных "сливов", чтобы заручиться поддержкой влиятельной британской прессы и упрочить свое положение в обществе. "Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж", — сказал Гарри в интервью, приуроченном к выходу его мемуаров Spare ("Запасной"). В книге, по данным телеканала, Гарри пишет, что Камилла принесла его в жертву "на свой личный PR-алтарь". Он рассказал, что британская королевская семья читает таблоиды, собравшись вместе за завтраком, и их содержание, по словам принца, "оставляет отпечаток в сознании" вне зависимости от того, веришь ты написанному или нет.

https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html

https://ria.ru/20230107/prints-1843388354.html

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в мире, карл iii, принц гарри, великобритания, камилла, герцогиня корнуольская