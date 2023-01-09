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Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой" - РИА Новости, 09.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230109/garri-1843563124.html
Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой"
Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой" - РИА Новости, 09.01.2023
Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой"
Королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к своему положению, заявил британский принц Гарри в интервью... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:05
2023-01-09T13:25
в мире
карл iii
принц гарри
великобритания
камилла, герцогиня корнуольская
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к своему положению, заявил британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченном к выходу его мемуаров Spare ("Запасной").Он обвинил супругу короля Карла III, с которой у того был роман еще в браке с принцессой Дианой, в организации медийных "сливов", чтобы заручиться поддержкой влиятельной британской прессы и упрочить свое положение в обществе. "Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж", — сказал Гарри в интервью, приуроченном к выходу его мемуаров Spare ("Запасной"). В книге, по данным телеканала, Гарри пишет, что Камилла принесла его в жертву "на свой личный PR-алтарь". Он рассказал, что британская королевская семья читает таблоиды, собравшись вместе за завтраком, и их содержание, по словам принца, "оставляет отпечаток в сознании" вне зависимости от того, веришь ты написанному или нет.
https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html
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в мире, карл iii, принц гарри, великобритания, камилла, герцогиня корнуольская
В мире, Карл III, Принц Гарри, Великобритания, Камилла, герцогиня Корнуольская, Шоубиз
06:05 09.01.2023 (обновлено: 13:25 09.01.2023)
 
Принц Гарри назвал супругу короля Карла III "опасной злодейкой"

CBS: принц Гарри назвал супругу Карла III королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой

© AP Photo / Toby Melville, PoolПринц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер-Боулз
Принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер-Боулз - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Toby Melville, Pool
Принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская Камилла Паркер-Боулз. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Королева-консорт Камилла оказалась опасной "злодейкой", оставляющей "тела на улицах" на пути к своему положению, заявил британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченном к выходу его мемуаров Spare ("Запасной").
Он обвинил супругу короля Карла III, с которой у того был роман еще в браке с принцессой Дианой, в организации медийных "сливов", чтобы заручиться поддержкой влиятельной британской прессы и упрочить свое положение в обществе.
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"Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж", — сказал Гарри в интервью, приуроченном к выходу его мемуаров Spare ("Запасной").

"Связи, которые она выстраивает в британской прессе, сделали ее опасной. С обеих сторон была открытая готовность обмениваться информацией, а в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела", — пояснил он.

В книге, по данным телеканала, Гарри пишет, что Камилла принесла его в жертву "на свой личный PR-алтарь".

"Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха", — утверждает Гарри.

Он рассказал, что британская королевская семья читает таблоиды, собравшись вместе за завтраком, и их содержание, по словам принца, "оставляет отпечаток в сознании" вне зависимости от того, веришь ты написанному или нет.
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7 января, 15:46
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ШоубизВ миреКарл IIIПринц ГарриВеликобританияКамилла, герцогиня Корнуольская
 
 
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