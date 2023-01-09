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В ЕП рассказали о жажде войны в Евросоюзе - РИА Новости, 09.01.2023
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В ЕП рассказали о жажде войны в Евросоюзе
В ЕП рассказали о жажде войны в Евросоюзе - РИА Новости, 09.01.2023
В ЕП рассказали о жажде войны в Евросоюзе
Жители Европы, в отличие от лидеров их стран, желают мира, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:17
2023-01-09T06:19
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Жители Европы, в отличие от лидеров их стран, желают мира, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.К публикации Уоллес прикрепил фотографию, на которой изображен билборд с призывом остановить конфликт на Украине. По словам политика, эта вывеска находится в Милане.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Президент отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
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в мире, владимир путин, милан, ирландия, европа, евросоюз, twitter, европарламент
В мире, Владимир Путин, Милан, Ирландия, Европа, Евросоюз, Twitter, Европарламент
06:17 09.01.2023 (обновлено: 06:19 09.01.2023)
 
В ЕП рассказали о жажде войны в Евросоюзе

Депутат ЕП Уоллес: империи ЕС и НАТО, в отличие от простых европейцев, жаждут войны

CC BY-SA 2.0 / GUE/NGL / Депутат Европарламента Мик Уоллес
Депутат Европарламента Мик Уоллес - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
CC BY-SA 2.0 / GUE/NGL /
Депутат Европарламента Мик Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Жители Европы, в отличие от лидеров их стран, желают мира, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира", — заявил депутат.

К публикации Уоллес прикрепил фотографию, на которой изображен билборд с призывом остановить конфликт на Украине. По словам политика, эта вывеска находится в Милане.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент отмечал, что все конфликты заканчиваются дипломатическими методами. Как добавил глава государства, "чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше". Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, указывал Путин.
Как заявили в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия на территории страны могут завершиться на следующий день.
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