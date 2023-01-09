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Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину

Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину - РИА Новости, 09.01.2023

Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде в страну исполнительного вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, назвав его визит... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:52

2023-01-09T15:52

2023-01-09T19:23

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде в страну исполнительного вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, назвав его визит "свидетельством солидарности" ЕК с Киевом. "Спасибо Франсу Тиммермансу за визит и очередной сигнал солидарности ЕС с нашим государством в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время встречи с Тиммермансом поблагодарил Еврокомиссию за финансовую поддержку Украины, а также обсудил с ним разрушение украинской энергетической инфраструктуры. По информации на сайте кабмина, Шмыгаль подчеркнул важность поддержки Киева в вопросах поставки электрооборудования, импорта электроэнергии из ЕС и санкций против России. "Ваш визит – очередное свидетельство солидарности ЕС, ЕК, а также сигнал о долгосрочных отношениях, сотрудничестве", - добавил украинский премьер.Позже в офисе Владимира Зеленского сообщили, что он обсудил с исполнительным вице-президентом ЕК подготовку саммита Украина – ЕС, который запланирован на начало февраля, а также рассказал о состоянии энергетической системы Украины и необходимой помощи."Сегодня, когда мы защищаем нашу энергетику вместе с Европейским Союзом и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен, и другие лидеры ЕС помогают нам, в частности, в предоставлении Украине таких необходимых генераторов и трансформаторов", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.Зеленский также заявил, что Украина во время восстановления будет делать акцент на реализации проектов зеленой энергетики и готова стать одним из европейских хабов современной зеленой энергетики.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843699189.html

https://ria.ru/20230109/generatory-1843684462.html

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