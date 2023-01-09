https://ria.ru/20230109/ek-1843690701.html
Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину
Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину - РИА Новости, 09.01.2023
Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде в страну исполнительного вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, назвав его визит... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:52
2023-01-09T15:52
2023-01-09T19:23
в мире
цены на нефть
денис шмыгаль
франс тиммерманс
украина
киев
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде в страну исполнительного вице-президента Европейской комиссии Франса Тиммерманса, назвав его визит "свидетельством солидарности" ЕК с Киевом. "Спасибо Франсу Тиммермансу за визит и очередной сигнал солидарности ЕС с нашим государством в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что во время встречи с Тиммермансом поблагодарил Еврокомиссию за финансовую поддержку Украины, а также обсудил с ним разрушение украинской энергетической инфраструктуры. По информации на сайте кабмина, Шмыгаль подчеркнул важность поддержки Киева в вопросах поставки электрооборудования, импорта электроэнергии из ЕС и санкций против России. "Ваш визит – очередное свидетельство солидарности ЕС, ЕК, а также сигнал о долгосрочных отношениях, сотрудничестве", - добавил украинский премьер.Позже в офисе Владимира Зеленского сообщили, что он обсудил с исполнительным вице-президентом ЕК подготовку саммита Украина – ЕС, который запланирован на начало февраля, а также рассказал о состоянии энергетической системы Украины и необходимой помощи."Сегодня, когда мы защищаем нашу энергетику вместе с Европейским Союзом и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен, и другие лидеры ЕС помогают нам, в частности, в предоставлении Украине таких необходимых генераторов и трансформаторов", – приводит слова Зеленского сайт его офиса.Зеленский также заявил, что Украина во время восстановления будет делать акцент на реализации проектов зеленой энергетики и готова стать одним из европейских хабов современной зеленой энергетики.
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843699189.html
https://ria.ru/20230109/generatory-1843684462.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, денис шмыгаль, франс тиммерманс, украина, киев, россия, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский
В мире, Цены на нефть, Денис Шмыгаль, Франс Тиммерманс, Украина, Киев, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
15:52 09.01.2023 (обновлено: 19:23 09.01.2023)
Исполнительный вице-президент ЕК прибыл с визитом на Украину
Премьер Шмыгаль сообщил о визите исполнительного вице-президента ЕК Тиммерманса на Украину