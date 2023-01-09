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СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона - РИА Новости, 09.01.2023
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СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона
Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:35
2023-01-09T15:39
в мире
борис джонсон
елизавета ii
швеция
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов актеров-двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, пишет газета Times. Актер, игравший политика, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На фотографии, опубликованной газетой, двойник Джонсона заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике. Как уточнили журналисты, эту вечеринку в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме посетили около 60 человек. При этом, как пишет газета, МИД Британии заявлял, что никто из актеров не изображал Джонсона во время празднования. Информация о проведении вечеринки с двойниками в посольстве вызвала шквал критики в британском обществе, в том числе и лейбористской партии, которая назвала мероприятие "абсурдной тратой денег налогоплательщиков". Борис Джонсон 7 июля прошлого года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Шестого сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала пост до 24 октября, а ее преемником в итоге стал Риши Сунак — самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vecherinki-1839306674.html
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в мире, борис джонсон, елизавета ii, швеция, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Елизавета II, Швеция, Великобритания
11:35 09.01.2023 (обновлено: 15:39 09.01.2023)
 
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона

Times: британское посольство в Швеции нанимало для вечеринки двойника Бориса Джонсона

© Фото : British Embassy Stockholm Актер, игравший Бориса Джонсона, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят"
Актер, игравший Бориса Джонсона, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма Молчание ягнят - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : British Embassy Stockholm 
Актер, игравший Бориса Джонсона, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов актеров-двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, пишет газета Times.
Актер, игравший политика, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На фотографии, опубликованной газетой, двойник Джонсона заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике.
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Как уточнили журналисты, эту вечеринку в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме посетили около 60 человек. При этом, как пишет газета, МИД Британии заявлял, что никто из актеров не изображал Джонсона во время празднования.
Информация о проведении вечеринки с двойниками в посольстве вызвала шквал критики в британском обществе, в том числе и лейбористской партии, которая назвала мероприятие "абсурдной тратой денег налогоплательщиков".
Борис Джонсон 7 июля прошлого года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Шестого сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала пост до 24 октября, а ее преемником в итоге стал Риши Сунак — самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
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