https://ria.ru/20230109/dzhonson-1843610255.html
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона - РИА Новости, 09.01.2023
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона
Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:35
2023-01-09T11:35
2023-01-09T15:39
в мире
борис джонсон
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швеция
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов актеров-двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, пишет газета Times. Актер, игравший политика, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На фотографии, опубликованной газетой, двойник Джонсона заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике. Как уточнили журналисты, эту вечеринку в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме посетили около 60 человек. При этом, как пишет газета, МИД Британии заявлял, что никто из актеров не изображал Джонсона во время празднования. Информация о проведении вечеринки с двойниками в посольстве вызвала шквал критики в британском обществе, в том числе и лейбористской партии, которая назвала мероприятие "абсурдной тратой денег налогоплательщиков". Борис Джонсон 7 июля прошлого года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Шестого сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала пост до 24 октября, а ее преемником в итоге стал Риши Сунак — самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.
https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vecherinki-1839306674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, елизавета ii, швеция, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Елизавета II, Швеция, Великобритания
11:35 09.01.2023 (обновлено: 15:39 09.01.2023)
СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона
Times: британское посольство в Швеции нанимало для вечеринки двойника Бориса Джонсона
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов актеров-двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, пишет газета Times
.
Актер, игравший политика, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На фотографии, опубликованной газетой, двойник Джонсона заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике.
Как уточнили журналисты, эту вечеринку в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме посетили около 60 человек. При этом, как пишет газета, МИД Британии заявлял, что никто из актеров не изображал Джонсона во время празднования.
Информация о проведении вечеринки с двойниками в посольстве вызвала шквал критики в британском обществе, в том числе и лейбористской партии, которая назвала мероприятие "абсурдной тратой денег налогоплательщиков".
Борис Джонсон 7 июля прошлого года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Шестого сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала пост до 24 октября, а ее преемником в итоге стал Риши Сунак — самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.