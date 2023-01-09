https://ria.ru/20230109/dzhonson-1843610255.html

СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона

СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона - РИА Новости, 09.01.2023

СМИ: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона

Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:35

2023-01-09T11:35

2023-01-09T15:39

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борис джонсон

елизавета ii

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Британское посольство в Швеции для вечеринки в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2022 году нанимало за семь тысяч фунтов актеров-двойников поп-певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, пишет газета Times. Актер, игравший политика, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На фотографии, опубликованной газетой, двойник Джонсона заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике. Как уточнили журналисты, эту вечеринку в июне прошлого года в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме посетили около 60 человек. При этом, как пишет газета, МИД Британии заявлял, что никто из актеров не изображал Джонсона во время празднования. Информация о проведении вечеринки с двойниками в посольстве вызвала шквал критики в британском обществе, в том числе и лейбористской партии, которая назвала мероприятие "абсурдной тратой денег налогоплательщиков". Борис Джонсон 7 июля прошлого года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Шестого сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала пост до 24 октября, а ее преемником в итоге стал Риши Сунак — самый молодой глава правительства Британии с 1812 года и первый премьер индийского происхождения за всю историю страны.

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838711354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vecherinki-1839306674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, борис джонсон, елизавета ii, швеция, великобритания