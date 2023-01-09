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В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии - РИА Новости, 09.01.2023
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В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии
В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии - РИА Новости, 09.01.2023
В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии
Петрозаводский городской суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата законодательного собрания Карелии... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T22:56
2023-01-09T23:09
эмилия слабунова
россия
санкт-петербург
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Петрозаводский городской суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой, следует из материалов на сайте суда. "Привлекаемое лицо Слабунова Эмилия Эдгардовна… Перечень статей – статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан – ред.)", - сообщается в карточке дела. Дата слушаний по делу пока не назначена. Как сообщила Слабунова в своем Telegram-канале, она получила соответствующий административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия. Ранее Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении депутата городского парламента и коллеги Слабуновой по партии "Яблоко" Бориса Вишневского. В октябре суд оштрафовал на 35 тысяч рублей коллегу Вишневского по фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Александра Шишлова по административному делу о дискредитации ВС РФ.
https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html
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эмилия слабунова, россия, санкт-петербург, петрозаводский городской суд
Эмилия Слабунова, Россия, Санкт-Петербург, Петрозаводский городской суд
22:56 09.01.2023 (обновлено: 23:09 09.01.2023)
 
В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии

Суд зарегистрировал дело о дискредитации армии в отношении депутата ЗС Карелии Слабуновой

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЭмилия Слабунова
Эмилия Слабунова - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмилия Слабунова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Петрозаводский городской суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой, следует из материалов на сайте суда.
"Привлекаемое лицо Слабунова Эмилия Эдгардовна… Перечень статей – статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан – ред.)", - сообщается в карточке дела.
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Дата слушаний по делу пока не назначена.
Как сообщила Слабунова в своем Telegram-канале, она получила соответствующий административный протокол незадолго до Нового года. По словам парламентария, причиной могло стать ее выступление на совместном заседании двух комитетов республиканского парламента, где, как утверждает Слабунова, не упоминалась армия.
Ранее Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении депутата городского парламента и коллеги Слабуновой по партии "Яблоко" Бориса Вишневского.
В октябре суд оштрафовал на 35 тысяч рублей коллегу Вишневского по фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Александра Шишлова по административному делу о дискредитации ВС РФ.
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Эмилия СлабуноваРоссияСанкт-ПетербургПетрозаводский городской суд
 
 
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