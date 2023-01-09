https://ria.ru/20230109/diana-1843561558.html

Принц Гарри рассказал о своем отношении к смерти принцессы Дианы

Принц Гарри рассказал о своем отношении к смерти принцессы Дианы - РИА Новости, 09.01.2023

Принц Гарри рассказал о своем отношении к смерти принцессы Дианы

Британский принц Гарри признался, что десять лет жил с мыслью о том, что его мать, принцесса Диана, не погибла в автокатастрофе, а решила на время исчезнуть,... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:25

2023-01-09T05:25

2023-01-09T05:28

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париж

афганистан

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри признался, что десять лет жил с мыслью о том, что его мать, принцесса Диана, не погибла в автокатастрофе, а решила на время исчезнуть, чтобы потом вернуться к сыновьям. По его словам, смириться с реальностью трагедии он смог только после того, как в 20-летнем возрасте ознакомился с материалами следствия, включая фотографии, а еще через три года повторил на автомобиле последний маршрут матери по улицам Парижа. "Долгое время я отказывался принять, что ее нет. С одной стороны, знаете, она бы никогда так с нами не поступила, но, с другой стороны, может быть, это все часть плана. (Может быть, она просто решила исчезнуть) на время, а потом нам позвонит, мы приедем и будем с ней вместе", - сказал в интервью телеканалу CBS Гарри, которому было 12 лет в 1995 году, когда погибла принцесса Диана. Гарри сообщил, что такие же мысли были у его брата - наследного принца Уильяма. По его словам, они оба рассматривали возможность возобновления расследования, посчитав, что в версии о нетрезвом водителе слишком много "прорех". "Все просто не складывалось, не имело смысла", - сказал он. Гарри признал, что узнать всю правду ни он, ни его брат уже не стремятся. "Нужно ли мне знать больше, чем я уже знаю? Нет. Я не думаю, что это многое изменит", - сказал он. Преодолеть травму Гарри, по его словам, помогла служба вертолетчиком в Афганистане и психоделические наркотические вещества. "Я бы никогда не стал рекомендовать людям делать это в рекреационных целях", - оговорился он.

https://ria.ru/20230107/prints-1843388354.html

https://ria.ru/20230106/garri-1843226672.html

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принц гарри, париж, афганистан, в мире, великобритания