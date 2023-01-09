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В Чувашии за новогодние праздники насмерть замерзли пять человек - РИА Новости, 09.01.2023
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В Чувашии за новогодние праздники насмерть замерзли пять человек
В Чувашии за новогодние праздники насмерть замерзли пять человек - РИА Новости, 09.01.2023
В Чувашии за новогодние праздники насмерть замерзли пять человек
Пять человек умерли от переохлаждения в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Чувашии, сообщает госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:12
2023-01-09T17:14
чебоксары
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
происшествия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Пять человек умерли от переохлаждения в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Чувашии, сообщает госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. "Из-за общего переохлаждения организма в новогодние праздники погибли 5 человек, пострадали – 14… В жилом секторе на территории республики зарегистрированы 4 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 4 человека, в том числе 1 ребёнок. Благодаря своевременности оказания медицинской помощи удалось избежать тяжёлых последствий", - говорится в сообщении. Неправильное использование фейерверков и петард в праздничные дни стало причиной получения травм различной степени тяжести у 8 человек, в том числе двух детей. "Из-за несоблюдения мер безопасности при катании на "ватрушках" и "ледянках" в медицинские учреждения обратились 33 человека, в том числе 26 детей. Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в Чебоксарах – 22 человека, в том числе 15 детей, и Новочебоксарск – 7 человек, в том числе 7 детей", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230109/avariya-1843698123.html
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чебоксары, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), происшествия, россия
Чебоксары, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Происшествия, Россия
17:12 09.01.2023 (обновлено: 17:14 09.01.2023)
 
В Чувашии за новогодние праздники насмерть замерзли пять человек

В Чувашии за новогодние праздники пять человек умерли от переохлаждения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Пять человек умерли от переохлаждения в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Чувашии, сообщает госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.
"Из-за общего переохлаждения организма в новогодние праздники погибли 5 человек, пострадали – 14… В жилом секторе на территории республики зарегистрированы 4 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 4 человека, в том числе 1 ребёнок. Благодаря своевременности оказания медицинской помощи удалось избежать тяжёлых последствий", - говорится в сообщении.
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"Из-за несоблюдения мер безопасности при катании на "ватрушках" и "ледянках" в медицинские учреждения обратились 33 человека, в том числе 26 детей. Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в Чебоксарах – 22 человека, в том числе 15 детей, и Новочебоксарск – 7 человек, в том числе 7 детей", - отмечается в сообщении.
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ЧебоксарыНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)ПроисшествияРоссия
 
 
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