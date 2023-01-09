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Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри - РИА Новости, 09.01.2023
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Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри
Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри - РИА Новости, 09.01.2023
Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри
Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи не играют по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Такое мнение он высказал в... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:55
2023-01-09T16:55
в мире
принц гарри
великобритания
меган маркл
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи не играют по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC News. "Внутри (королевской) семьи тяжело находиться, поскольку вас заставляют верить, что если не играть по правилам, то будете уничтожены", - сообщил он. Гарри подчеркнул, что принял решение "не играть по правилам", и теперь его "пытаются уничтожить". По словам принца, он также надеется на откровенное и приватное обсуждение с членами королевской семьи, которое не будет впоследствии опубликовано в британской прессе. "Я многое могу простить, но нужны обсуждения для примирения, и частью этого должна быть ответственность", - резюмировал Гарри. В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
https://ria.ru/20230108/garri-1843433414.html
https://ria.ru/20230105/garri-1843106722.html
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в мире, принц гарри, великобритания, меган маркл
В мире, Принц Гарри, Великобритания, Меган Маркл
16:55 09.01.2023
 
Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри

Принц Гарри: членам королевской семьи, не играющим по правилам, может грозить уничтожение

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи не играют по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC News.
"Внутри (королевской) семьи тяжело находиться, поскольку вас заставляют верить, что если не играть по правилам, то будете уничтожены", - сообщил он. Гарри подчеркнул, что принял решение "не играть по правилам", и теперь его "пытаются уничтожить".
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По словам принца, он также надеется на откровенное и приватное обсуждение с членами королевской семьи, которое не будет впоследствии опубликовано в британской прессе. "Я многое могу простить, но нужны обсуждения для примирения, и частью этого должна быть ответственность", - резюмировал Гарри.
В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".
Британская королевская семья - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 06:27
СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом
Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
Карл III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Британия и ее монархия — под ударом
 
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