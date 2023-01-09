https://ria.ru/20230109/britaniya-1843714844.html

Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри

Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри - РИА Новости, 09.01.2023

Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри

Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи не играют по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Такое мнение он высказал в... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:55

2023-01-09T16:55

2023-01-09T16:55

в мире

принц гарри

великобритания

меган маркл

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи не играют по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC News. "Внутри (королевской) семьи тяжело находиться, поскольку вас заставляют верить, что если не играть по правилам, то будете уничтожены", - сообщил он. Гарри подчеркнул, что принял решение "не играть по правилам", и теперь его "пытаются уничтожить". По словам принца, он также надеется на откровенное и приватное обсуждение с членами королевской семьи, которое не будет впоследствии опубликовано в британской прессе. "Я многое могу простить, но нужны обсуждения для примирения, и частью этого должна быть ответственность", - резюмировал Гарри. В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию". Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

https://ria.ru/20230108/garri-1843433414.html

https://ria.ru/20230105/garri-1843106722.html

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, принц гарри, великобритания, меган маркл