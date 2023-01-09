Королевская семья уничтожает не играющих по правилам, заявил принц Гарри
Принц Гарри: членам королевской семьи, не играющим по правилам, может грозить уничтожение
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи не играют по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC News.
"Внутри (королевской) семьи тяжело находиться, поскольку вас заставляют верить, что если не играть по правилам, то будете уничтожены", - сообщил он. Гарри подчеркнул, что принял решение "не играть по правилам", и теперь его "пытаются уничтожить".
По словам принца, он также надеется на откровенное и приватное обсуждение с членами королевской семьи, которое не будет впоследствии опубликовано в британской прессе. "Я многое могу простить, но нужны обсуждения для примирения, и частью этого должна быть ответственность", - резюмировал Гарри.
В начале января Гарри в интервью британскому телеканалу ITV заявил, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию".
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Газета Daily Mail сообщала, что принц Гарри и Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом и предстоящими мемуарами Гарри. Также издание Mirror отмечало, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган.
Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.
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