https://ria.ru/20230109/brezhnev-1843634813.html

На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег

На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег - РИА Новости, 09.01.2023

На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег

Демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области Украины откладывается из-за отсутствия... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T12:57

2023-01-09T12:57

2023-01-09T12:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области Украины откладывается из-за отсутствия финансирования, вопрос рассмотрят после отмены военного положения в стране, сообщил первый заммэра города Александр Чернышев. "Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". По словам чиновника, как передает издание, вопрос о демонтаже памятника Брежневу будет рассмотрен после окончания действия военного положения. Отмечается, что памятник Брежневу в Каменском - "прижизненный, был установлен в 1976 году", считается городской достопримечательностью. По этой причине местные власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1843025541.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, леонид брежнев, украина, днепропетровская область, ссср, ситуация в днр и лнр