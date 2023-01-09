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На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег - РИА Новости, 09.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег
На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег - РИА Новости, 09.01.2023
На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег
Демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области Украины откладывается из-за отсутствия... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T12:57
2023-01-09T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
леонид брежнев
украина
днепропетровская область
ссср
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области Украины откладывается из-за отсутствия финансирования, вопрос рассмотрят после отмены военного положения в стране, сообщил первый заммэра города Александр Чернышев. "Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". По словам чиновника, как передает издание, вопрос о демонтаже памятника Брежневу будет рассмотрен после окончания действия военного положения. Отмечается, что памятник Брежневу в Каменском - "прижизненный, был установлен в 1976 году", считается городской достопримечательностью. По этой причине местные власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843025541.html
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украина
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в мире, леонид брежнев, украина, днепропетровская область, ссср, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Брежнев, Украина, Днепропетровская область, СССР, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:57 09.01.2023
 
На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег

Власти Каменского на Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег

© РИА Новости / Иван Денисенко / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Иван Денисенко
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области Украины откладывается из-за отсутствия финансирования, вопрос рассмотрят после отмены военного положения в стране, сообщил первый заммэра города Александр Чернышев.
"Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". По словам чиновника, как передает издание, вопрос о демонтаже памятника Брежневу будет рассмотрен после окончания действия военного положения.
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Отмечается, что памятник Брежневу в Каменском - "прижизненный, был установлен в 1976 году", считается городской достопримечательностью. По этой причине местные власти не снесли его во время кампании по декоммунизации.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид БрежневУкраинаДнепропетровская областьСССРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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