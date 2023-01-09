На Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег
Власти Каменского на Украине отложили снос памятника Брежневу из-за отсутствия денег
© РИА Новости / Иван Денисенко / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Демонтаж памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области Украины откладывается из-за отсутствия финансирования, вопрос рассмотрят после отмены военного положения в стране, сообщил первый заммэра города Александр Чернышев.
"Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий", - приводит слова Чернышева издание "Страна.ua". По словам чиновника, как передает издание, вопрос о демонтаже памятника Брежневу будет рассмотрен после окончания действия военного положения.
Отмечается, что памятник Брежневу в Каменском - "прижизненный, был установлен в 1976 году", считается городской достопримечательностью. По этой причине местные власти не снесли его во время кампании по декоммунизации.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам сноса и осквернения памятников на Украине.
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