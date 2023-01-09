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Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов - РИА Новости, 09.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843681343.html
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов
Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:22
2023-01-09T16:22
туризм
туризм
новости - туризм
бразилия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР.По данным туроператоров, спроса на путевки в страну сейчас нет — из-за высоких цен на авиабилеты и сложной логистики. Перелет стоит около 400 тысяч рублей на двоих, а добираться нужно дольше суток минимум с двумя пересадками."Вряд ли там сейчас могут быть организованные российские туристы, — отмечают в ассоциации. — О том, что их клиентов в Бразилии нет, уже сообщили в компаниях "Интурист", Space Travel, PAC Group и ICS Travel Group".По словам представителей туротрасли, направление никогда не было массовым на российском рынке. Еще до пандемии туры на двоих обходились минимум в 500 тысяч рублей, сейчас же ценник вырос до 700 тысяч за восемь-девять ночей.В минувшее воскресенье сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в столице. По официальным данным, погибших и пострадавших нет, но посольство РФ рекомендовало находящимся в стране гражданам "ограничить выход в город и избегать скоплений людей" в связи с массовыми беспорядками.
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туризм, новости - туризм, бразилия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бразилия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
16:22 09.01.2023
 
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов

АТОР: беспорядки в Бразилии не повлияли на российских туристов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро
Отдыхающие на пляже в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР.
По данным туроператоров, спроса на путевки в страну сейчас нет — из-за высоких цен на авиабилеты и сложной логистики. Перелет стоит около 400 тысяч рублей на двоих, а добираться нужно дольше суток минимум с двумя пересадками.
"Вряд ли там сейчас могут быть организованные российские туристы, — отмечают в ассоциации. — О том, что их клиентов в Бразилии нет, уже сообщили в компаниях "Интурист", Space Travel, PAC Group и ICS Travel Group".
По словам представителей туротрасли, направление никогда не было массовым на российском рынке. Еще до пандемии туры на двоих обходились минимум в 500 тысяч рублей, сейчас же ценник вырос до 700 тысяч за восемь-девять ночей.
В минувшее воскресенье сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в столице. По официальным данным, погибших и пострадавших нет, но посольство РФ рекомендовало находящимся в стране гражданам "ограничить выход в город и избегать скоплений людей" в связи с массовыми беспорядками.
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