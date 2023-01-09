https://ria.ru/20230109/braziliya-1843681343.html

Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов

Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов - РИА Новости, 09.01.2023

Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов

Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:22

2023-01-09T16:22

2023-01-09T16:22

туризм

туризм

новости - туризм

бразилия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР.По данным туроператоров, спроса на путевки в страну сейчас нет — из-за высоких цен на авиабилеты и сложной логистики. Перелет стоит около 400 тысяч рублей на двоих, а добираться нужно дольше суток минимум с двумя пересадками."Вряд ли там сейчас могут быть организованные российские туристы, — отмечают в ассоциации. — О том, что их клиентов в Бразилии нет, уже сообщили в компаниях "Интурист", Space Travel, PAC Group и ICS Travel Group".По словам представителей туротрасли, направление никогда не было массовым на российском рынке. Еще до пандемии туры на двоих обходились минимум в 500 тысяч рублей, сейчас же ценник вырос до 700 тысяч за восемь-девять ночей.В минувшее воскресенье сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в столице. По официальным данным, погибших и пострадавших нет, но посольство РФ рекомендовало находящимся в стране гражданам "ограничить выход в город и избегать скоплений людей" в связи с массовыми беспорядками.

https://ria.ru/20230109/khorvatiya-1843595029.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, бразилия, ассоциация туроператоров россии (атор)