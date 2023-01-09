https://ria.ru/20230109/braziliya-1843681343.html
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов - РИА Новости, 09.01.2023
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов
Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:22
2023-01-09T16:22
2023-01-09T16:22
туризм
туризм
новости - туризм
бразилия
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/48/1563454817_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_87a5d5bb105bd383d285ad3cecb00ade.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Беспорядки в Бразилии не повлияют на российских туристов, пишет АТОР.По данным туроператоров, спроса на путевки в страну сейчас нет — из-за высоких цен на авиабилеты и сложной логистики. Перелет стоит около 400 тысяч рублей на двоих, а добираться нужно дольше суток минимум с двумя пересадками."Вряд ли там сейчас могут быть организованные российские туристы, — отмечают в ассоциации. — О том, что их клиентов в Бразилии нет, уже сообщили в компаниях "Интурист", Space Travel, PAC Group и ICS Travel Group".По словам представителей туротрасли, направление никогда не было массовым на российском рынке. Еще до пандемии туры на двоих обходились минимум в 500 тысяч рублей, сейчас же ценник вырос до 700 тысяч за восемь-девять ночей.В минувшее воскресенье сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в столице. По официальным данным, погибших и пострадавших нет, но посольство РФ рекомендовало находящимся в стране гражданам "ограничить выход в город и избегать скоплений людей" в связи с массовыми беспорядками.
https://ria.ru/20230109/khorvatiya-1843595029.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156345/48/1563454817_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_1ea7317342a524edbb24b1840cf07d35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бразилия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бразилия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты узнали, как беспорядки в Бразилии повлияли на российских туристов
АТОР: беспорядки в Бразилии не повлияли на российских туристов