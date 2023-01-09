https://ria.ru/20230109/braziliya-1843572444.html
В Совфеде назвали беспорядки в Бразилии "путчем в никуда"
В Совфеде назвали беспорядки в Бразилии "путчем в никуда" - РИА Новости, 09.01.2023
В Совфеде назвали беспорядки в Бразилии "путчем в никуда"
Выборы нового президента Бразилии прошли чисто и признаны обществом, беспорядки в столице страны - это "путч в никуда", заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T08:38
2023-01-09T08:38
2023-01-09T08:38
захват правительственных зданий в бразилии
константин косачев
бразилия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Выборы нового президента Бразилии прошли чисто и признаны обществом, беспорядки в столице страны - это "путч в никуда", заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. "Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь", - написал Косачев в своем телеграм-канале. По его словам, "остается пожелать далекой-близкой" Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, "а (избранному президенту – ред.) Лула да Силве - уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях".
https://ria.ru/20230109/braziliya-1843552467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват правительственных зданий в бразилии, константин косачев, бразилия, совет федерации рф, политика
Захват правительственных зданий в Бразилии, Константин Косачев, Бразилия, Совет Федерации РФ, Политика
В Совфеде назвали беспорядки в Бразилии "путчем в никуда"
Сенатор Косачев назвал беспорядки в Бразилии странным и бессмысленным "путчем в никуда"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Выборы нового президента Бразилии прошли чисто и признаны обществом, беспорядки в столице страны - это "путч в никуда", заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару
, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
"Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
По его словам, "остается пожелать далекой-близкой" Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, "а (избранному президенту – ред.) Лула да Силве - уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях".