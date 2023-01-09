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США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан - РИА Новости, 09.01.2023
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США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан
США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан - РИА Новости, 09.01.2023
США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свете беспорядков в Бразилии заявил, что Вашингтон осуждает попытки подорвать демократию... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T00:55
2023-01-09T04:42
в мире
бразилия
сша
джо байден
джейк салливан
энтони блинкен
захват правительственных зданий в бразилии
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свете беспорядков в Бразилии заявил, что Вашингтон осуждает попытки подорвать демократию этой стране, американский президент Джо Байден внимательно следит за ситуацией. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ. "США осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима", - написал Салливан в Twitter. Госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что США осуждают атаки на здания президентского дворца, конгресса и верховного суда Бразилии. "Использование насилия для нападения на демократические институты всегда неприемлемо. Мы присоединяемся к (президенту Бразилии Луису Инасиу) Луле да Силве в призыве к немедленному прекращению этих действий", - написал Блинкен в Twitter. В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.
https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html
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в мире, бразилия, сша, джо байден, джейк салливан, энтони блинкен, захват правительственных зданий в бразилии
В мире, Бразилия, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, Захват правительственных зданий в Бразилии
00:55 09.01.2023 (обновлено: 04:42 09.01.2023)
 
США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан

Салливан: США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, Байден следит за ситуацией

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свете беспорядков в Бразилии заявил, что Вашингтон осуждает попытки подорвать демократию этой стране, американский президент Джо Байден внимательно следит за ситуацией.
Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ.
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"США осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима", - написал Салливан в Twitter.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что США осуждают атаки на здания президентского дворца, конгресса и верховного суда Бразилии.
"Использование насилия для нападения на демократические институты всегда неприемлемо. Мы присоединяемся к (президенту Бразилии Луису Инасиу) Луле да Силве в призыве к немедленному прекращению этих действий", - написал Блинкен в Twitter.
В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.
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Вчера, 23:59
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В миреБразилияСШАДжо БайденДжейк СалливанЭнтони БлинкенЗахват правительственных зданий в Бразилии
 
 
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