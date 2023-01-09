https://ria.ru/20230109/braziliya-1843551325.html

США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан

США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан - РИА Новости, 09.01.2023

США осуждают попытки подрыва демократии в Бразилии, заявил Салливан

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свете беспорядков в Бразилии заявил, что Вашингтон осуждает попытки подорвать демократию... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T00:55

2023-01-09T00:55

2023-01-09T04:42

в мире

бразилия

сша

джо байден

джейк салливан

энтони блинкен

захват правительственных зданий в бразилии

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свете беспорядков в Бразилии заявил, что Вашингтон осуждает попытки подорвать демократию этой стране, американский президент Джо Байден внимательно следит за ситуацией. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. Глава государства Лула да Силва находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, где была запланирована инспекция строительных работ. "США осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, наша поддержка демократических институтов Бразилии непоколебима", - написал Салливан в Twitter. Госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что США осуждают атаки на здания президентского дворца, конгресса и верховного суда Бразилии. "Использование насилия для нападения на демократические институты всегда неприемлемо. Мы присоединяемся к (президенту Бразилии Луису Инасиу) Луле да Силве в призыве к немедленному прекращению этих действий", - написал Блинкен в Twitter. В январе Лула да Силва принял присягу и в третий раз стал президентом Бразилии.

https://ria.ru/20230109/borrel-1843550878.html

https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843549438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, сша, джо байден, джейк салливан, энтони блинкен, захват правительственных зданий в бразилии