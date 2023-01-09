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Российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
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Российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний, заявил Песков
Российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2023
Российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний, заявил Песков
Иностранные компании, ушедшие из России, оставил ниши, которые проворно занял отечественный бизнес, оставшиеся компании продолжают способствовать развитию... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T13:11
2023-01-09T13:11
экономика
вячеслав володин
россия
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иностранные компании, ушедшие из России, оставил ниши, которые проворно занял отечественный бизнес, оставшиеся компании продолжают способствовать развитию российской экономики, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят миллиардные издержки. "Безусловно, есть компании (иностранные - ред.), которые остались на нашем рынке. Кто-то ушел, кто-то остался", - сказал Песков, добавив, что ушедшие компании "не могли оставить после себя пустоту, потому что рынок так устроен, что она моментально заполняется". По его словам, эту пустоту заполняют представители российского бизнеса. "Мы видим, что наш бизнес тоже весьма проворно себя ведет, занимает эти ниши, которые образуются", - заявил он. Песков добавил, что любая компания, которая работает на российском рынке - отечественная или иностранная - в большей или меньшей степени способствует "развитию нашего народного хозяйства, то бишь экономики".
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экономика, вячеслав володин, россия, госдума рф, дмитрий песков
Экономика, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Песков
13:11 09.01.2023
 
Российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний, заявил Песков

Песков: российский бизнес проворно занял ниши ушедших иностранных компаний

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Иностранные компании, ушедшие из России, оставил ниши, которые проворно занял отечественный бизнес, оставшиеся компании продолжают способствовать развитию российской экономики, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят миллиардные издержки.
"Безусловно, есть компании (иностранные - ред.), которые остались на нашем рынке. Кто-то ушел, кто-то остался", - сказал Песков, добавив, что ушедшие компании "не могли оставить после себя пустоту, потому что рынок так устроен, что она моментально заполняется".
По его словам, эту пустоту заполняют представители российского бизнеса. "Мы видим, что наш бизнес тоже весьма проворно себя ведет, занимает эти ниши, которые образуются", - заявил он.
Песков добавил, что любая компания, которая работает на российском рынке - отечественная или иностранная - в большей или меньшей степени способствует "развитию нашего народного хозяйства, то бишь экономики".
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 05:33
На Западе назвали три причины стойкости экономики России
 
ЭкономикаВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФДмитрий Песков
 
 
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