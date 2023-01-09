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Финны показали истинное отношение к НАТО - РИА Новости, 09.01.2023
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Финны показали истинное отношение к НАТО
Финны показали истинное отношение к НАТО - РИА Новости, 09.01.2023
Финны показали истинное отношение к НАТО
Около половины жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в альянс, сообщил телеканал MTV Uutiset. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T10:39
2023-01-09T13:46
в мире
йенс столтенберг
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около половины жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в альянс, сообщил телеканал MTV Uutiset."В опросе создание постоянной базы НАТО в Финляндии встречает больше возражений, чем поддержки: 48% выступает против и 39% за. Вопрос о международной роли страны в Североатлантическом альянсе разделяет мнения довольно равномерно", — уточнили журналисты.Кроме этого, около 49% граждан хотели бы, чтобы Хельсинки активнее участвовал в международных военных операциях и деятельности НАТО.Участниками опроса, который прошел с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023-го, стали 1009 человек. Интервью проводили по телефону, в нем приняли участие граждане в возрасте от 18 до 79 лет.Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявления на вступление в альянс. На данный момент заявки обеих стран в НАТО не ратифицировали лишь две страны из тридцати — Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html
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в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нато, украина
В мире, Йенс Столтенберг, Финляндия, Швеция, НАТО, Украина
10:39 09.01.2023 (обновлено: 13:46 09.01.2023)
 
Финны показали истинное отношение к НАТО

MTV: финны высказались против размещения постоянной базы НАТО даже при вступлении в альянс

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около половины жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в альянс, сообщил телеканал MTV Uutiset.
"В опросе создание постоянной базы НАТО в Финляндии встречает больше возражений, чем поддержки: 48% выступает против и 39% за. Вопрос о международной роли страны в Североатлантическом альянсе разделяет мнения довольно равномерно", — уточнили журналисты.
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Кроме этого, около 49% граждан хотели бы, чтобы Хельсинки активнее участвовал в международных военных операциях и деятельности НАТО.
Участниками опроса, который прошел с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023-го, стали 1009 человек. Интервью проводили по телефону, в нем приняли участие граждане в возрасте от 18 до 79 лет.
Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявления на вступление в альянс. На данный момент заявки обеих стран в НАТО не ратифицировали лишь две страны из тридцати — Венгрия и Турция.
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В миреЙенс СтолтенбергФинляндияШвецияНАТОУкраина
 
 
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