https://ria.ru/20230109/baza-1843592779.html

Финны показали истинное отношение к НАТО

Финны показали истинное отношение к НАТО - РИА Новости, 09.01.2023

Финны показали истинное отношение к НАТО

Около половины жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в альянс, сообщил телеканал MTV Uutiset. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T10:39

2023-01-09T10:39

2023-01-09T13:46

в мире

йенс столтенберг

финляндия

швеция

нато

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Около половины жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в альянс, сообщил телеканал MTV Uutiset."В опросе создание постоянной базы НАТО в Финляндии встречает больше возражений, чем поддержки: 48% выступает против и 39% за. Вопрос о международной роли страны в Североатлантическом альянсе разделяет мнения довольно равномерно", — уточнили журналисты.Кроме этого, около 49% граждан хотели бы, чтобы Хельсинки активнее участвовал в международных военных операциях и деятельности НАТО.Участниками опроса, который прошел с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023-го, стали 1009 человек. Интервью проводили по телефону, в нем приняли участие граждане в возрасте от 18 до 79 лет.Финляндия и Швеция на фоне российской спецоперации на Украине 18 мая передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявления на вступление в альянс. На данный момент заявки обеих стран в НАТО не ратифицировали лишь две страны из тридцати — Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

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Ольга Матыс

в мире, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нато, украина