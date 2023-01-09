https://ria.ru/20230109/aktivisty-1843613965.html

Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту

Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту - РИА Новости, 09.01.2023

Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту

Экоактивисты движения "Последнее поколение" перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту на пешеходных переходах, и пообещали продолжить свои акции РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T11:46

2023-01-09T11:46

2023-01-09T11:57

в мире

вена

австрия

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843616023_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_61c38f795a5f860acc08ad5ed51c8c6e.jpg

ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту на пешеходных переходах, и пообещали продолжить свои акции во вторник. "В первый учебный день после завершения школьных каникул мы снова на улице, чтобы защитить жизнь. На улицах Бургштрассе, Гюмназиумштассе, Розауер штрассе и Виднер хауптштрассе мы создали перед школами зоны, свободные от транспорта", - сообщили представители движения в соцсети Twitter, добавив, что в настоящее время блокада снята, но "завтра мы вернемся". Как пишут очевидцы в соцсетях, акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей в то время, как на тротуаре собралась группа поддержки активистов, одобрявших их действия. Оперативные действия сотрудников полиции позволили быстро освободить проезжую часть от активистов, однако на некоторых улицах образовались пробки. После обращения к протестующим водителя городского электробуса, который обратил их внимание на то, что они приклеили себя к полосе для общественного транспорта, который в Вене электрический и не вредит экологии, члены "Последнего поколения" сами освободили полосу.

https://ria.ru/20230104/aktivisty-1843079742.html

вена

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вена, австрия, экология