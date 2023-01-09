https://ria.ru/20230109/aktivisty-1843613965.html
Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту
Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту - РИА Новости, 09.01.2023
Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту
Экоактивисты движения "Последнее поколение" перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту на пешеходных переходах, и пообещали продолжить свои акции РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T11:46
2023-01-09T11:46
2023-01-09T11:57
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вена
австрия
экология
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ВЕНА, 9 янв - РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту на пешеходных переходах, и пообещали продолжить свои акции во вторник. "В первый учебный день после завершения школьных каникул мы снова на улице, чтобы защитить жизнь. На улицах Бургштрассе, Гюмназиумштассе, Розауер штрассе и Виднер хауптштрассе мы создали перед школами зоны, свободные от транспорта", - сообщили представители движения в соцсети Twitter, добавив, что в настоящее время блокада снята, но "завтра мы вернемся". Как пишут очевидцы в соцсетях, акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей в то время, как на тротуаре собралась группа поддержки активистов, одобрявших их действия. Оперативные действия сотрудников полиции позволили быстро освободить проезжую часть от активистов, однако на некоторых улицах образовались пробки. После обращения к протестующим водителя городского электробуса, который обратил их внимание на то, что они приклеили себя к полосе для общественного транспорта, который в Вене электрический и не вредит экологии, члены "Последнего поколения" сами освободили полосу.
https://ria.ru/20230104/aktivisty-1843079742.html
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в мире, вена, австрия, экология
В мире, Вена, Австрия, Экология
11:46 09.01.2023 (обновлено: 11:57 09.01.2023)
Экоактивисты перекрыли несколько улиц в Вене, приклеив себя к асфальту
В Вене экоактивисты движения "Последнее поколение" приклеили себя к пешеходным переходам