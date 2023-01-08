https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843514823.html

В США посмеялись над новой просьбой Зеленского

В США посмеялись над новой просьбой Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023

В США посмеялись над новой просьбой Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит больше полагаться на средства, выделяемые в помощь Киеву из американского государственного бюджета, написал в... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:53

2023-01-08T18:53

2023-01-08T22:26

в мире

владимир зеленский

кевин маккарти

карин жан-пьер

украина

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нато

сша

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит больше полагаться на средства, выделяемые в помощь Киеву из американского государственного бюджета, написал в Twitter журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.Лидер Украины ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к "победе Киева"."Найди себе своих собственных налогоплательщиков", — ответил Зеленскому Беккер.В пятницу официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении Украине крупнейшего в истории пакета помощи на три миллиарда долларов. Как следует из обнародованного Пентагоном заявления, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением.Помимо этого, на Украину поставят 50 боевых машин пехоты Bradley, сто бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Также Вашингтон сообщил о выделении 682 миллионов долларов странам восточного блока НАТО. На эти средства члены альянса закупят новую военную технику взамен той, которую они пожертвовали Киеву.Несмотря на это, в конгрессе США все чаще раздаются призывы прекратить тратить деньги американских граждан на спонсирование режима Зеленского. С подобными заявлениями чаще всего выступают республиканцы. Сам Маккарти ранее заявлял, что что намерен остановить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20230108/ukraina-1843498780.html

https://ria.ru/20230108/ssha-1843496975.html

https://ria.ru/20230106/front-1843192784.html

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, кевин маккарти, карин жан-пьер, украина, министерство обороны сша, нато, сша