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В США посмеялись над новой просьбой Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023
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В США посмеялись над новой просьбой Зеленского
В США посмеялись над новой просьбой Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023
В США посмеялись над новой просьбой Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит больше полагаться на средства, выделяемые в помощь Киеву из американского государственного бюджета, написал в... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T18:53
2023-01-08T22:26
в мире
владимир зеленский
кевин маккарти
карин жан-пьер
украина
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит больше полагаться на средства, выделяемые в помощь Киеву из американского государственного бюджета, написал в Twitter журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.Лидер Украины ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к "победе Киева"."Найди себе своих собственных налогоплательщиков", — ответил Зеленскому Беккер.В пятницу официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении Украине крупнейшего в истории пакета помощи на три миллиарда долларов. Как следует из обнародованного Пентагоном заявления, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением.Помимо этого, на Украину поставят 50 боевых машин пехоты Bradley, сто бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Также Вашингтон сообщил о выделении 682 миллионов долларов странам восточного блока НАТО. На эти средства члены альянса закупят новую военную технику взамен той, которую они пожертвовали Киеву.Несмотря на это, в конгрессе США все чаще раздаются призывы прекратить тратить деньги американских граждан на спонсирование режима Зеленского. С подобными заявлениями чаще всего выступают республиканцы. Сам Маккарти ранее заявлял, что что намерен остановить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843498780.html
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в мире, владимир зеленский, кевин маккарти, карин жан-пьер, украина, министерство обороны сша, нато, сша
В мире, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Карин Жан-Пьер, Украина, Министерство обороны США, НАТО, США
18:53 08.01.2023 (обновлено: 22:26 08.01.2023)
 
В США посмеялись над новой просьбой Зеленского

Журналист Fox News Беккер посоветовал Зеленскому отстать от американцев

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит больше полагаться на средства, выделяемые в помощь Киеву из американского государственного бюджета, написал в Twitter журналист Fox News и Newsmax Кайл Беккер.
Лидер Украины ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором поздравил Кевина Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к "победе Киева".
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"Найди себе своих собственных налогоплательщиков", — ответил Зеленскому Беккер.
В пятницу официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении Украине крупнейшего в истории пакета помощи на три миллиарда долларов. Как следует из обнародованного Пентагоном заявления, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением.
Помимо этого, на Украину поставят 50 боевых машин пехоты Bradley, сто бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Также Вашингтон сообщил о выделении 682 миллионов долларов странам восточного блока НАТО. На эти средства члены альянса закупят новую военную технику взамен той, которую они пожертвовали Киеву.
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Несмотря на это, в конгрессе США все чаще раздаются призывы прекратить тратить деньги американских граждан на спонсирование режима Зеленского. С подобными заявлениями чаще всего выступают республиканцы. Сам Маккарти ранее заявлял, что что намерен остановить расточительные расходы Вашингтона и рост госдолга страны.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
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В миреВладимир ЗеленскийКевин МаккартиКарин Жан-ПьерУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОСША
 
 
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