https://ria.ru/20230108/zelenskiy-1843438893.html

Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского

Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023

Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский использует своего "папика" — спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T04:04

2023-01-08T04:04

2023-01-08T12:55

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует своего "папика" — спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для собственного обогащения, заявила телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter-аккаунте.Лидер Украины ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором он поздравил Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к "победе" Киева.Маккарти в ночь на субботу избрали новым спикером палаты по итогам 15-го раунда голосования. До этого на протяжении четырех дней работа палаты фактически была парализована, поскольку новый состав конгресса без спикера не мог принять присягу и, как следствие, приступить к законотворческому процессу.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230108/makkarti-1843433140.html

киев

сша

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в мире, кевин маккарти, владимир зеленский, киев, сша, украина, twitter, нато