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Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023
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Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского
Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского - РИА Новости, 08.01.2023
Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский использует своего "папика" — спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T04:04
2023-01-08T12:55
в мире
кевин маккарти
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует своего "папика" — спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для собственного обогащения, заявила телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter-аккаунте.Лидер Украины ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором он поздравил Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к "победе" Киева.Маккарти в ночь на субботу избрали новым спикером палаты по итогам 15-го раунда голосования. До этого на протяжении четырех дней работа палаты фактически была парализована, поскольку новый состав конгресса без спикера не мог принять присягу и, как следствие, приступить к законотворческому процессу.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, кевин маккарти, владимир зеленский, киев, сша, украина, twitter, нато
В мире, Кевин Маккарти, Владимир Зеленский, Киев, США, Украина, Twitter, НАТО
04:04 08.01.2023 (обновлено: 12:55 08.01.2023)
 
Журналистка из США рассказала о "папике" Зеленского

Журналистка Робинсон назвала спикера палаты представителей Маккарти папиком Зеленского

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский использует своего "папика" — спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для собственного обогащения, заявила телеведущая и актриса Минди Робинсон в своем Twitter-аккаунте.
Лидер Украины ранее опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором он поздравил Маккарти с избранием на пост спикера конгресса и выразил надежду, что поддержка Белого дома останется продолжительной и приведет к "победе" Киева.

"Ага, я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?" — ответила политику Робинсон.

Маккарти в ночь на субботу избрали новым спикером палаты по итогам 15-го раунда голосования. До этого на протяжении четырех дней работа палаты фактически была парализована, поскольку новый состав конгресса без спикера не мог принять присягу и, как следствие, приступить к законотворческому процессу.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
00:47
Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей
 
В миреКевин МаккартиВладимир ЗеленскийКиевСШАУкраинаTwitterНАТО
 
 
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