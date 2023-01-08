https://ria.ru/20230108/ukraina-1843432716.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T00:30
2023-01-08T00:30
2023-01-08T00:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога также звучит на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230108/vzryvy-1843431373.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога