18:04 08.01.2023 (обновлено: 19:19 08.01.2023)
Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения
МО Белоруссии анонсировало совместные летно-тактические учения с Россией с 16 января
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСамолеты Су-25 ВВС Белоруссии обстреливают цели во время совместных российско-белорусских учений
Самолеты Су-25 ВВС Белоруссии обстреливают цели во время совместных российско-белорусских учений. Архивное фото
МИНСК, 8 янв — РИА Новости. Минобороны Белоруссии анонсировало совместные летно-тактические учения с Россией, они пройдут с 16 января по 1 февраля.
"С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента Региональной группировки войск (сил)", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В воскресенье в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил войск Российской Федерации.
"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси", — сообщили в белорусском Минобороны.
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Ранее в Минске отмечали, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих Региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.
В октябре прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании Региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск также запланировано прибытие из России около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей Региональной группировки войск на белорусской территории.