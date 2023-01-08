https://ria.ru/20230108/ucheniya-1843509636.html

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения - РИА Новости, 08.01.2023

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

Минобороны Белоруссии анонсировало совместные летно-тактические учения с Россией, они пройдут с 16 января по 1 февраля. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T18:04

2023-01-08T18:04

2023-01-08T19:19

белоруссия

россия

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МИНСК, 8 янв — РИА Новости. Минобороны Белоруссии анонсировало совместные летно-тактические учения с Россией, они пройдут с 16 января по 1 февраля.В воскресенье в Белоруссию прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил войск Российской Федерации."Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси", — сообщили в белорусском Минобороны.Ранее в Минске отмечали, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих Региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.В октябре прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании Региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск также запланировано прибытие из России около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров.Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей Региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221222/voyska-1840533001.html

https://ria.ru/20230106/gruppirovka-1843271620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, россия