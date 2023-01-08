https://ria.ru/20230108/tygray-1843456408.html
Конфликт в Тыграе может возобновиться с подачи США, заявил посол Эритреи
Конфликт в Тыграе может возобновиться с подачи США, заявил посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023
Конфликт в Тыграе может возобновиться с подачи США, заявил посол Эритреи
Конфликт между повстанцами из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и правительственными силами Эфиопии может возобновиться, поскольку повстанцев... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:02
2023-01-08T10:02
2023-01-08T10:38
в мире
эритрея
эфиопия
сша
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Конфликт между повстанцами из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и правительственными силами Эфиопии может возобновиться, поскольку повстанцев поддерживают США, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. "Повстанцы сейчас слабые, ничего не могут, но все равно политическая поддержка у них остается. Все эти годы они были "руками" некоторых стран Запада во главе с США. Все делали то, что им говорили. Хотели добиться независимости Тыграя, но чтобы этого добиться, нужны географические изменения, чтобы у них был выход к морю. Значит, Эритрея им мешала", - пояснил он. "Они нам говорят, что эритрейцы должны уйти из Тыграя... И если мы там, не американцы и не Тыграй должны нам говорить, а Эфиопия. Мы имеем отношения с федеральным правительством Эфиопии, а не с провинциями. Так что американцы еще нас не забудут", - заключил посол. В начале ноября между правительством Эфиопии и повстанцами Тыграя было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Соглашение предусматривает разоружение сил Тыграя в течение нескольких недель. В числе других вопросов, которые обсуждались на переговорах, это восстановление работы интернета и телекоммуникаций в регионе, а также возобновление работы банков и поставок гуманитарной помощи. Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе . В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Предыдущее соглашение было достигнуто в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия бои возобновились в августе. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
https://ria.ru/20221103/razoruzhenie-1828983277.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эритрея, эфиопия, сша
В мире, Эритрея, Эфиопия, США
10:02 08.01.2023 (обновлено: 10:38 08.01.2023)
Конфликт в Тыграе может возобновиться с подачи США, заявил посол Эритреи
Посол Эритреи: конфликт в Тыграе может возобновиться, так как США поддерживают повстанцев
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Конфликт между повстанцами из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) и правительственными силами Эфиопии может возобновиться, поскольку повстанцев поддерживают США, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.
"Повстанцы сейчас слабые, ничего не могут, но все равно политическая поддержка у них остается. Все эти годы они были "руками" некоторых стран Запада во главе с США. Все делали то, что им говорили. Хотели добиться независимости Тыграя, но чтобы этого добиться, нужны географические изменения, чтобы у них был выход к морю. Значит, Эритрея им мешала", - пояснил он.
"Они нам говорят, что эритрейцы должны уйти из Тыграя... И если мы там, не американцы и не Тыграй должны нам говорить, а Эфиопия. Мы имеем отношения с федеральным правительством Эфиопии, а не с провинциями. Так что американцы еще нас не забудут", - заключил посол.
В начале ноября между правительством Эфиопии и повстанцами Тыграя было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Соглашение предусматривает разоружение сил Тыграя в течение нескольких недель. В числе других вопросов, которые обсуждались на переговорах, это восстановление работы интернета и телекоммуникаций в регионе, а также возобновление работы банков и поставок гуманитарной помощи.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили НФОТ, который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе . В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Предыдущее соглашение было достигнуто в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного прекращения огня для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия бои возобновились в августе.