https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843461491.html
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи
От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:37
2023-01-08T10:37
2023-01-08T10:37
специальная военная операция на украине
экономика
россия
европа
эритрея
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. "Иногда санкции идут только на пользу развитию. Вот Россия раньше многое импортировала из Европы, а сейчас будет сама делать – благодаря санкциям. Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия – страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?" - сказал посол. Ранее подобную точку зрения выразил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг, заявивший, что санкции пойдут на пользу развитию промышленности в России. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html
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РИА Новости
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экономика, россия, европа, эритрея, петрос цеггай (посол эритреи в россии )
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Европа, Эритрея, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России )
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи
Посол Эритреи Цеггай: Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем Россия