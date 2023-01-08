Рейтинг@Mail.ru
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843461491.html
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи
От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:37
2023-01-08T10:37
специальная военная операция на украине
экономика
россия
европа
эритрея
петрос цеггай (посол эритреи в россии )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/04/1045010491_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_9115b874483c42502f9632a8bef78a77.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. "Иногда санкции идут только на пользу развитию. Вот Россия раньше многое импортировала из Европы, а сейчас будет сама делать – благодаря санкциям. Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия – страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?" - сказал посол. Ранее подобную точку зрения выразил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг, заявивший, что санкции пойдут на пользу развитию промышленности в России. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая &gt;&gt;
https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html
россия
европа
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104501/04/1045010491_28:0:2000:1479_1920x0_80_0_0_53851e61f60c92684488387574bb090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, эритрея, петрос цеггай (посол эритреи в россии )
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Европа, Эритрея, Петрос Цеггай (посол Эритреи в России )
10:37 08.01.2023
 
Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи

Посол Эритреи Цеггай: Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем Россия

© AP Photo / Yves LoggheФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Yves Logghe
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай.
"Иногда санкции идут только на пользу развитию. Вот Россия раньше многое импортировала из Европы, а сейчас будет сама делать – благодаря санкциям. Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия – страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?" - сказал посол.
Ранее подобную точку зрения выразил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг, заявивший, что санкции пойдут на пользу развитию промышленности в России.
Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 08:00Новый год — 2023
Запад позавидовал России
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕвропаЭритреяПетрос Цеггай (посол Эритреи в России )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала