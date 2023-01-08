https://ria.ru/20230108/sanktsii-1843461491.html

Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи

Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи - РИА Новости, 08.01.2023

Европа страдает от санкций больше, чем Россия, считает посол Эритреи

От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:37

2023-01-08T10:37

2023-01-08T10:37

специальная военная операция на украине

экономика

россия

европа

эритрея

петрос цеггай (посол эритреи в россии )

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. От антироссийских санкций больше других страдают европейские страны, а не Россия, заявил в интервью РИА Новости посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. "Иногда санкции идут только на пользу развитию. Вот Россия раньше многое импортировала из Европы, а сейчас будет сама делать – благодаря санкциям. Кто от этого теряет больше? Европейские страны. Да, сейчас пару лет будут проблемы с какими-то технологиями, но Россия – страна, которая первая отправила человека в космос. Неужели она не может сама все производить?" - сказал посол. Ранее подобную точку зрения выразил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг, заявивший, что санкции пойдут на пользу развитию промышленности в России. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, эритрея, петрос цеггай (посол эритреи в россии )