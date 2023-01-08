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В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 08.01.2023
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В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 08.01.2023
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:14
2023-01-08T11:25
происшествия
пермь
москва
победа (авиакомпания)
большое савино (аэропорт)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера. По данным авиакомпании, самолёт отбуксировали на штатное место стоянки. "После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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происшествия, пермь, москва, победа (авиакомпания), большое савино (аэропорт)
Происшествия, Пермь, Москва, Победа (авиакомпания), Большое Савино (аэропорт)
10:14 08.01.2023 (обновлено: 11:25 08.01.2023)
 
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми

Лайнер "Победы", выкатившийся за пределы взлетной полосы в Перми, отбуксировали на стоянку

© Фото : Уральская транспортная прокуратураСамолет авиакомпании "Победа", выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео
Самолет авиакомпании Победа, выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера.
"При выполнении рейса DP6512 Пермь - Москва от 08.01.2023 во время разбега экипаж принял решение прервать взлет. Произошло частичное выкатывание воздушного судна за пределы взлётно-посадочной полосы", - сказали в пресс-службе, уточнив, что угрозы жизни и здоровью клиентов не было.
По данным авиакомпании, самолёт отбуксировали на штатное место стоянки.
"После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта 2022, 10:00
В аэропорту Внуково самолет при взлете выкатился с ВПП
 
ПроисшествияПермьМоскваПобеда (авиакомпания)Большое Савино (аэропорт)
 
 
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