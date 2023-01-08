https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html

В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми

В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 08.01.2023

В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми

Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:14

2023-01-08T10:14

2023-01-08T11:25

происшествия

пермь

москва

победа (авиакомпания)

большое савино (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843465425_29:0:1881:1042_1920x0_80_0_0_ce61174c16855821cc2b7b6bca8e7dbd.jpg

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера. По данным авиакомпании, самолёт отбуксировали на штатное место стоянки. "После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html

пермь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, москва, победа (авиакомпания), большое савино (аэропорт)