https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми - РИА Новости, 08.01.2023
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:14
2023-01-08T10:14
2023-01-08T11:25
происшествия
пермь
москва
победа (авиакомпания)
большое савино (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843465425_29:0:1881:1042_1920x0_80_0_0_ce61174c16855821cc2b7b6bca8e7dbd.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера. По данным авиакомпании, самолёт отбуксировали на штатное место стоянки. "После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20220309/vnukovo-1777231196.html
пермь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843465425_172:0:1561:1042_1920x0_80_0_0_88e378f1fb2fe9f3e6af66f879aaded0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, москва, победа (авиакомпания), большое савино (аэропорт)
Происшествия, Пермь, Москва, Победа (авиакомпания), Большое Савино (аэропорт)
10:14 08.01.2023 (обновлено: 11:25 08.01.2023)
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
Лайнер "Победы", выкатившийся за пределы взлетной полосы в Перми, отбуксировали на стоянку
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми самолёт авиакомпании "Победа" отбуксирован на стоянку, после осмотра будет решено, нужно ли менять борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе лоукостера.
"При выполнении рейса DP6512 Пермь - Москва от 08.01.2023 во время разбега экипаж принял решение прервать взлет. Произошло частичное выкатывание воздушного судна за пределы взлётно-посадочной полосы", - сказали в пресс-службе, уточнив, что угрозы жизни и здоровью клиентов не было.
По данным авиакомпании, самолёт отбуксировали на штатное место стоянки.
"После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что клиентам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.